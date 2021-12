Cinq conseils pour éliminer les excès après les fêtes

DÉCRYPTAGE

Repas copieux, riches en graisses et en sucres, alcool... Les vacances de Noël se transforment très rapidement en marathon du plaisir gustatif... et des dégâts ! Car notre pauvre petit foie n'est pas habitué à traiter autant d'informations. Alors, comment le faire récupérer après nos excès ? Et comment préparer notre corps au repas du réveillon du 31 ? Réponses et astuces du coach Jean-March Delorme dans Bienfait pour vous sur Europe.

Faire une longue séance de sport

Non pas après le réveillon mais avant ! Cette préparation en amont peut limiter les dégâts. Alors, on enfile sa tenue et ses baskets le 31 décembre et on fait ce qu'on appelle le HIIT : c'est à dire une session de courts instants, rapides et intenses musculairement parlant. C'est idéal parce que le soir, lorsqu'on va manger, on ne va pas que stocker. On va aussi refaire nos stocks de glycogène.

Bien s'hydrater

L'eau va permettre de vous empêcher de vous déshydrater, d'une part, et d'éliminer correctement les aliments un peu plus gras que vous avez ingérés.

Ne pas jeûner

Ne vous privez surtout pas de nourriture. Mangez correctement le midi et optez pour un simple bouillon le soir (c'est aussi parfait pour l'hydratation). Avant le réveillon du 31, vous pouvez aussi boire un bouillon à la place du goûter pour obtenir un effet satiété. Comme ça, vous aurez moins de tentations quand vous vous retrouverez devant les petits fours..

Opter pour les fruits et les légumes

Ce sont les aliments detox par excellence. Ils contiennent tous les nutriments indispensables pour éliminer : du potassium qui accélère le drainage, des fibres qui piègent les toxines et les évacuent dans les selles, des antioxydants qui réduisent les inflammations et boostent les organes émon­ctoires (le foie, les reins, les intestins, la peau et les poumons). On en consomme donc à chaque repas, en privilégiant les formes cuites, plus digestes.

Privilégier les poissons blancs et les viandes maigres

Les produits animaux acidifient l'organisme et sont, pour certains (fromages, charcuteries, viandes grasses…) riches en graisses saturées difficiles à digérer. Réduisez les portions, et privilégiez les poissons blancs, les viandes maigres et les yaourts maigres. Il ne faut pas les supprimer car ils restent importants pour l'apport en protéines.