Cinq choses à visiter dans le Périgord

Aujourd'hui, Europe 1 vous emmène dans le Périgord ! Cette région historique, traversée par la Dordogne, devrait attirer, cet été peut-être encore plus que les autres, de nombreux touristes français. Certaines plateformes de réservation connaissent des pics de +200% pour cette saison estivale qui commence. Mais que visiter dans la région ? Dans l'émission Et si on partait, lundi sur Europe 1, notre chroniqueur Jean-Bernard Carillet vous propose un petit itinéraire sur mesure.

Par où commencer sa visite dans le Périgord et en Dordogne ?

"On commence par La Roque-Gageac : imaginez le cadre, de grandes falaises, un village qui s’étend au pied de cette falaise et des maisons aux toits d’eau qui sont encastrées à moitié dans ces falaises. Je n’ai pas résisté à la tentation d’une balade au fil de l’eau, sur la Dordogne. Ce qui permet d’apprécier les richesses de cette vallée sous un angle différent. On a le choix entre les sorties en gabarre (embarcations traditionnelles à fond plat) et les sorties en canoë. Je conseille plutôt le canoë, approche plus ludique : on y va à son rythme, on peut s’arrêter pour pique-niquer, dans un décor bucolique.

Après la Dordogne au fil de l’eau, quelle est la deuxième étape ?

Une plongée dans la préhistoire : Aux Eyzies-de-Tayac. Les Eyzies de Tayac sont moins fréquentés, plus intimistes que le site préhistorique de Lascaux, qui se trouve à 25 km au nord. Ensuite, on peut admirer les authentiques peintures rupestres à la Grotte de Font-de-Gaume, une magnifique grotte ornée de peintures polychromes. Beaucoup d’émotions face à ces 200 figurations dessinées ou gravées qui représentent des animaux (chevaux, rennes, mammouths), laissées par nos ancêtres au sens artistique déjà affirmé voici 17.000 ans. De vrais Picasso avant l’heure ! J’ai particulièrement aimé les représentations de bisons, énormes, stylisés. Je suis ressorti de là un peu sonné, c’est très touchant.

Que peut-on faire pour prolonger utilement la visite du musée ?

On peut commencer la visite par le Pôle d’interprétation de la Préhistoire. Un musée moderne, super bien fait, interactif, avec beaucoup d’animations (films sur écran géant, maquettes 3D avec écrans tactiles, bornes d’information). Je me suis trouvé plongé dans l’ambiance de nos origines. J’avais vraiment l’impression d’être au temps des hommes de Cro-Magnon.

N'y a-t-il pas également des châteaux dans le Périgord ?

Ce n'est pas ce qui manque. Celui que je préfère, c’est le château de Beynac-et-Cazenac, du 12e siècle. Cadre magnifique : il est bâti sur un plateau calcaire qui domine toute la vallée de la Dordogne. Le must, pour le visiter, c’est une balade en montgolfière. Prenez de la hauteur : j’ai vraiment vécu une expérience inoubliable, celle de flotter comme en apesanteur au-dessus des paysages vallonnés de la Dordogne, en contemplant ces majestueux châteaux et tous les trésors architecturaux de la vallée. L’aérostier monte et descend, parfois très bas, panoramique, sur ces châteaux de conte de fée.

Vu d’en haut, enveloppé par le silence mais aussi les odeurs de fleuves de la Dordogne qui remontent, le spectacle est sublime. Une expérience à ne pas manquer, pour laquelle les prix oscillent entre 100 et 150 euros.

Et si on veut se mettre au vert dans un coin secret en Dordogne ?

Si vous avez envie de prendre un bon bol d’air, je recommande d’aller vous balader dans les gorges de l’Auvezère, dans la partie Est du Périgord. Ambiance bucolique. Secteur pas très connu, il s'agit-là d'une vraie petite vallée enchantée, très verdoyante, encaissée, dans laquelle on s’attend à voir surgir des lutins et des trolls. Le plus simple consiste à suivre le cours de la rivière, l’Auvezère donc, et de profiter de la nature. En plein été vous pourrez même vous rafraîchir dans le cours d’eau, faire une pause pique-nique sous l’abondante végétation, en profitant des senteurs dégagées".