Christophe Marguin se livre sur sa vente aux enchères de menus historiques dans La Table Des Bons Vivants

Avis aux collectionneurs ! 4 600 … C’est le nombre de menus mis aux enchères par le chef Christophe Marguin. Des pièces qui retracent 155 ans d'histoire culinaire et diplomatique, offrant aux collectionneurs une opportunité unique.

Avant la vente, une exposition des menus aura lieu les 29 et 30 mai 2024, permettant au public d'admirer ces trésors gastronomiques. Pour l’occasion, le président des Toques blanches lyonnaises s’est entretenu avec Laurent Mariotte, ce samedi dans "La table des Bons Vivants" sur cet évènement inédit. « Il y a une partie de l’Histoire de France à travers ces collections… et surtout à travers nos beaux métiers de cuisiniers », a confié le chef.

« J’ai le menu de Kennedy qui n’est venu qu’une fois en France avec Jackie Kennedy et c’était en 1961 ! » . Comme il le précise, sa collection est remarquable tant par l'état de conservation des pièces que par leur intérêt historique et diplomatique.

« Un autre menu historique est celui de la remise de la Légion d'honneur de Giscard d'Estaing à Paul Bocuse, un événement marquant puisque c'était la première fois qu'un chef recevait cette distinction à l'Élysée ! », se souvient le chef avec émotion.

Et la collection ne s'arrête pas là. Elle comprend également le dernier menu pris par le Président Carnot le jour de sa mort, les menus de Napoléon III, le menu du banquet des maires de 1900, et même le menu du dîner offert à Mouammar Kadhafi lorsqu’il planta sa tente. Chacun d’entre eux raconte une histoire unique et offre un aperçu fascinant des évolutions de la gastronomie française ainsi que des codes protocolaires au fil des ans.

La transmission d'un héritage culinaire et historique unique

Christophe Marguin confie avoir commencé sa collection par hasard, il y a 38 ans, lorsqu'il était jeune commis à Paris. « J’ai eu la chance de tomber sur un classeur avec des menus de présidents de la République. J’ai ensuite fait les bouquinistes, puis la passion a pris avec le temps », raconte-t-il.

Le lyonnais estime aujourd’hui avoir atteint le sommet de sa quête. « Je les vends car j’arrive au bout de ma collection, j’ai fait le tour, j’ai les plus beaux et les plus importants ! », explique-t-il. Il souhaite que ces pièces rares trouvent de nouveaux foyers où elles pourront continuer à être appréciées et admirées. « Quand on est collectionneur, et qu’on est arrivé au bout, on préfère qu'ils vivent entre d’autres mains ! ».

Le 31 mai prochain, les enchérisseurs auront donc l'opportunité d'acquérir ces menus exceptionnels. Mais Laurent Mariotte l’interroge tout de même sur celui dont il aura le plus de mal à se séparer…

« Celui des Kennedy ! Car c’est vraiment le président le plus mythique… Également tous les menus de la reine d’Angleterre en France, la personne dans le protocole mondial qui avait le rang le plus élevé et qui est restée le plus longtemps en règne ».

Une chose est sûre : pour les passionnés de gastronomie et d'histoire, c'est une occasion à ne pas manquer.