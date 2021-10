Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en baisse de 5,5% au troisième trimestre

Le chômage est en baisse. En témoignent les derniers chiffres publiés ce mercredi. Une baisse de quasiment 2% a en effet été enregistrée sur le dernier trimestre et de 3,6% sur l'année pour les demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C. Ces trois catégories intègrent ceux qui ont un peu travaillé sur le trimestre écoulé. Et cette baisse est encore plus marquée si on ne prend que ceux qui n'ont pas du tout travaillé avec 5.8% sur le trimestre écoulé, et 10% sur un an.

Le nombre de chômeurs (catégorie A) a enregistré une baisse de 5,5% au troisième trimestre en France (hors Mayotte) par rapport au trimestre précédent, soit 206.000 inscrits en moins, à 3,544 millions, selon les chiffres du ministère du Travail publiés mercredi. En incluant l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse de 1,9% et s'établit à 5,871 millions, selon la Direction des statistiques (Dares).

Les jeunes particulièrement concernés

Parmi ceux qui en profitent le plus, les jeunes de moins de 25 ans. Pour eux, la baisse est de 8.4% sur le dernier trimestre et de 14.8% sur 1 an. En regardant ces chiffres de plus près, on observe également que ce sont les femmes qui en profitent d'avantage avec une baisse de plus de 15%.

En revanche, les seniors c'est-à-dire les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans, ne connaissent qu'une baisse de 4.9% sur un an.