Chocolat, produits laitiers… Que donner à son enfant pour le petit déjeuner et le goûter ?

DÉCRYPTAGE

Le matin et l'après-midi, la grande faim du réveil et le petit creux de la fin de journée. Pour les enfants, le petit déjeuner et le goûter n'ont rien d'anodin lorsqu'il s'agit de manger. Justement, que faut-il privilégier avant l'adolescence ? "Un enfant de 6, 7 ans a besoin de beaucoup d'énergie, donc la moitié de son alimentation va être constituée de glucides" avec "des glucides qu'il va pouvoir intégrer avec pas mal de fibres", explique Audrey Zucchi, autrice de La Faim des haricots et invitée de Bienfait pour vous sur Europe 1.

Œuf, yaourt de brebis, fromage blanc…

Avant de passer au contenu de l'assiette (ou du bol) en lui-même, il faut revenir sur l'importance du petit déjeuner : "Tout au long de la journée, le corps est en pilotage automatique, c'est-à-dire qu'il sécrète un certain nombre d'hormones qui vont venir accompagner des réactions physiologiques. Le matin, on sécrète du cortisol et de la noradrénaline qui vont permettre de se réveiller", détaille Audrey Zucchi. "Le meilleur petit-déjeuner, c'est celui qui va nous permettre de pouvoir potentialiser toutes ces hormones dans notre corps."

Selon la spécialiste, il est nécessaire d'avoir "un petit-déjeuner qui va se baser sur l'hydratation, parce que ça va faire 9, 10 ou 11 heures que l'enfant n'a pas bu", explique-t-elle. Concrètement, il ne faut "pas trop de glucides parce que le matin, le corps est très sensible à l'insuline. Et puis, on va accompagner la sécrétion de dopamine et de noradrénaline avec des protéines. Ça peut être un œuf, un yaourt de brebis, du fromage blanc. On peut avoir un petit lait au soja chocolaté ou des petits cookies à base de flocons d'avoine avec des pépites de chocolat. On peut manger effectivement des fruits secs et des amandes sans problème, ou faire des gâteaux réalisés à base de farine ou de purées d'oléagineux. Ça va être très bon pour eux aussi", liste-t-elle, avec des "crêpes ou des pancakes à partir de farine de lupin, de coco ou de pois chiches".

Du chocolat au goûter !

Les changements sont notables lorsque sonne la cloche de la fin des cours. De retour de l'école, "le chocolat est carrément conseillé à cette heure-là", insiste Audrey Zucchi. "Le goûter, c'est ce qui va permettre aux enfants de reprendre de l'énergie après une après-midi d'apprentissage. Il faut donc absolument des glucides avec des encas sucrés. On va aussi pouvoir préparer une soirée calme en accompagnant les hormones : la sérotonine, c'est l'hormone du calme et la mélatonine, qui va intervenir plus tard, c'est l'hormone du sommeil. À partir de ce moment-là, au goûter, on va proposer des cookies, une banane équitable qui va vraiment accompagner ces hormones-là, des oléagineux, des produits laitiers… On peut faire des rochers coco."