Chirurgie esthétique : vers une "Kardashianisation" de la beauté dans le monde

Les canons de beauté sont en train de changer, en tout cas chez les jeunes filles qui recourent à la chirurgie esthétique. Un article du Figaro révèle quels sont les standards de beauté d’aujourd’hui. Finis les visages de poupée avec les joues bien pleines et le nez retroussé, la mode est désormais aux traits taillés à la serpe, des visages durs et androgynes. Pommettes hautes, nez droit, visage ovale et bouche outrageusement regonflée, voilà ce que demandent en priorité les clientes des chirurgiens esthétiques.

Le modèle Instagram

En clair, "la 'Kardashianisation' du monde est en marche", écrit Le Figaro, et cette uniformisation des standards de beauté inquiète certains professionnels du bistouri. "Je veux le front haut de Lily-Rose Depp, le regard félin de Bella Hadid et la bouche pulpeuse d'Emily Ratajkowski"... Autant de demandes que le docteur Jérôme Paris entend tous les jours. Le chirurgien s'en désole et confie au Figaro : "La première chose que les jeunes patientes font en consultation, c'est dégainer leur portable, lancer Instagram et me montrer invariablement les mêmes visages."

Chez les hommes aussi l'uniformisation est en marche. Dans le monde gay, tout le monde veut ressembler à François Sagat, un ex-acteur pornographique : mâchoire carrée, front dégagé et lissé à coup de Botox et rebord orbitaire proéminent pour un regard plus ténébreux.

Cette tendance est cependant à relativiser. Depuis toujours, les jeunes ont voulu ressembler à leurs icônes. La nouveauté, c’est qu’avec Instagram et les réseaux sociaux, ce processus d'uniformisation se fait plus rapidement et aux yeux de tous.