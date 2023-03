Chenilles processionnaires : que faire en cas de piqûres ?

Température en hausse, soleil : le printemps fait son retour, apportant avec lui le retour des fleurs, des feuilles sur les arbres… Et des chenilles processionnaires. Si elles semblent inoffensives lorsqu'elles se déplacent sur le sol en file indienne, à la recherche d'un abri sous terre après avoir quitté leur cocon dans les pins, ces chenilles représentent un danger pour les animaux de compagnie, mais aussi pour les êtres humains.

Plaques urticaire

Car ces insectes sont entourés de poils urticants et allergisants. Et il n'est pas nécessaire de les toucher pour se retrouver exposé, les chenilles processionnaires ayant la capacité de les disperser au gré du vent, notamment lorsqu'elles se sentent en danger. Une fois dans l'air, les poils viennent s'agripper sur les vêtements, et sur notre peau.

En cas d'exposition, ils peuvent provoquer des plaques urticaire associées à de fortes démangeaisons, de la conjonctivite en cas de contact avec les yeux, et parfois une détresse respiratoire. Pour soulager les symptômes, les professionnels de santé recommandent d'appliquer une crème à base de cortisone, et la prise d'antihistaminique. Il est important également de prendre une douche et de laver ses vêtements, afin d'éviter la propagation des poils sur la peau.

Des précautions existent

Mais dans 9 cas sur 10, les symptômes sont sans gravité, explique dans une étude publiée en juin 2020, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). Toujours selon cette étude, seulement 1.300 cas symptomatiques environ ont été enregistrés entre 2012 et 2019, dont deux graves. Aucun décès n'a été néanmoins signalé. Mais en cas de réaction allergique forte, il est conseillé d'appeler rapidement les secours. Un conseil à appliquer également aux enfants, notamment s'ils les portent à la bouche.

Des précautions existent néanmoins. Lors des promenades entre janvier et mai dans un endroit où les pins sont très présents, il est conseillé de porter des vêtements longs, et de garder ses distances avec les chenilles, en cas de rencontre. Des gestes également à appliquer dans son jardin, où il est conseillé de faire du jardinage avec des gants, d'éviter de faire sécher son linge à proximité d'arbres infestés, et de bien laver les fruits et les légumes cueillis.

Enfin, les Français sont invités à ne jamais balayer une procession de chenilles, au risque de provoquer un dégagement important de poils urticants dans l'air.