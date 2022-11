Chat : ce félin qui nous comprend quand on lui parle comme à un bébé

Les chats sont-ils aussi hautains et indépendants qu'on le pense ? C'est en tout cas la réponse que vient apporter une étude de l'université de Paris Nanterre publiée dans Animal Cognition le 25 octobre dernier. Celle-ci révèle que les félins nous comprendraient et s'intéresseraient à nous. Cependant, cela arrive seulement si on s'adresse à eux comme à des bébés. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont enfermé dans une salle 16 propriétaires de chat avec leur animal de compagnie. L'expérimentation s'est déroulée à l'école nationale vétérinaire de Maisons-Alfort avec des étudiants de l'école et leur chat.

Parler au chat comme à un bébé

Durant cette expérimentation, les éthologues ont fait écouter différents types de phrases prononcées par les propriétaires ainsi que par des inconnus. Conclusion ? Les chats réagissent de manière étonnante. Lorsque les maîtres s'adressent à eux d'une voix normale, ceux-ci se désintéressent de ce qu'on leur dit. Ce qui intrigue les chercheurs, c'est que lorsque les propriétaires interpellent leur chat en parlant bêtement, comme à un enfant, l'animal change d'attitude. Il dresse l'oreille, arrête sa toilette, se tourne vers le maître ou va même se diriger vers lui.

"Quand on s'exprime de manière un peu niaise, on emploie des mots simples, avec un ton de voix assez clair. Du coup l'animal, dans l'attitude, dans les sons, dans la manière de faire, va mieux percevoir ce qu'on essaie de faire passer comme message", explique Delphine Oulès, comportementaliste pour les chats et les chiens.

Mais ce qui est encore plus étonnant pour les éthologues, c'est que cela ne fonctionne qu'avec le propriétaire du félin. Lorsqu'un inconnu lui parle, ce qui a été essayé lors de l'expérimentation, il n'y a aucune réaction de sa part. Pour se faire comprendre, il faut donc être "gaga" de son chat.