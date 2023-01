«Charlie Hebdo» : cérémonie sobre et intime devant les anciens locaux, huit ans après l'attentat

Le 7 janvier 2015, Charlie Hebdo était victime d'un attentat terroriste islamiste, les frères Kouachi pénétraient dans la rédaction et tuaient douze personnes. Un drame humain, une atteinte directe à la liberté de la presse. Une cérémonie intime, à la demande des proches des victimes, avait lieu ce samedi matin en présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et de la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Un hommage également rendu au policier tué

C'était un hommage sobre et silencieux devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Pour l'occasion, un long périmètre de sécurité a été mis en place. Puis l'hommage a débuté par la lecture de la plaque commémorative où figurent les noms des douze victimes. Devant cette plaque et aux côtés des survivants de l'attaque, se trouvaient donc Anne Hidalgo et Gérald Darmanin.

Quelques minutes plus tard, à une centaine de mètres, un autre hommage a été rendu, cette fois à Ahmed Merabet, policier tué par les frères Kouachi juste après l'attaque dans la rédaction de Charlie Hebdo. À chaque étape, les proches ont observé une minute de silence et déposé des gerbes. Puis la Marseillaise a été jouée.

Autour du périmètre de sécurité, les passants étaient très interloqués. Beaucoup ont oublié que c'est ici, dans la rue Nicolas-Appert, qu'a eu lieu l'attentat il y a maintenant huit ans.