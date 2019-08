Charente-Maritime : des inscriptions sur le dos d'un rhinocéros, le zoo outré

La direction du zoo de Royan, en Charente-Maritime, s'est dite mercredi "attristée" et "outrée" par la "bêtise" de certains visiteurs, et a dit réfléchir à installer des caméras vidéos, après la découverte d'inscriptions - deux prénoms en l’occurrence - sur le dos d'un rhinocéros.

"Quelqu'un a gratté, avec l'ongle, le dos de l'animal"

La photo des prénoms "Camille" et "Julien" sur le dos de la rhinocéros femelle de 35 ans a été prise par un internaute, et relayée lundi par un site d'information locale, devenant virale et déclenchant de nombreuses réactions indignées sur le "rhinocéros tagué".

"Il ne s'agit pas de tags à proprement parler", a précisé le directeur du zoo de la Palmyre, Pierre Caillé, "quelqu'un a gratté, avec l'ongle, la couche de poussière / sable séché / peau morte sur le dos de l'animal pour écrire ces prénoms".

Le zoo "outré par la bêtise et l'irrespect"

Dans un communiqué, la direction du zoo s'est dite "outrée par la bêtise et l'irrespect du ou des auteurs" de l'inscription. Elle explique que les rhinocéros parfois se positionnent contre le mur d'enceinte de l'enclos, près des visiteurs, lesquels "ont effectivement la possibilité de toucher la peau de leur dos, et l'immense majorité le fait avec respect".

S'il n'entend pas donner de suites judiciaires, le zoo considère que "cet acte peut donner des idées à d'autres", a estimé Pierre Caillé, et s'il "ne veut pas de vidéosurveillance partout", il dit "réfléchir pour installer des caméras en certains points sensibles du parc".