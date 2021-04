Cette nuit, écoutez "Plaidoiries Nocturnes" sur Europe 1

ÉVÉNEMENT

C'est un événement ! Dans la nuit du mercredi 28 avril au jeudi 29 avril, dès 1h, Europe 1 vous fait découvrir ce qui se passe dans le secret du cabinet des avocats pénalistes lors d'une nuit spéciale présentée par Christophe Hondelatte : "Plaidoiries nocturnes".

Jusqu'à 5h du matin, découvrez huit des épisodes du podcast Mon Client et moi, qui a déjà séduit des dizaines de milliers d'auditeurs sur les plateformes d'écoute. Au micro de la journaliste Margaux Lannuzel, ceux qui défendent des hommes et des femmes accusés des pires crimes ont accepté de raconter l’affaire qui a marqué leur carrière, le client qui a bouleversé leur vie, le dossier qui a changé leur vision du métier. Leurs histoires, disent aussi beaucoup du fonctionnement de la justice, et de notre époque.

Rendez-vous dès 1h, sur Europe 1.