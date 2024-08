«C'est une immense fierté» : l'armée dans une forme olympique, un tiers des médailles françaises provient des forces armées

Les Jeux olympiques de Paris sont historiques pour la délégation tricolore. La France est parvenue à décrocher 62 médailles, dont 16 en or, battant ainsi le record des Jeux d'Atlanta 1996. Mais dans ces médailles obtenues par la délégation tricolore, une petite vingtaine l'a été par des militaires.

"30% des médailles françaises pour 13% de la délégation olympique"

Pour le général Sanzey, qui commande le Centre national des sports de la Défense, c'est quelque chose dont il faut être fier : "C'est une immense fierté, mais le mérite en revient à la fois aux athlètes qui sont des garçons et des filles de grande qualité, qui ont été bien choisis et entraînés. C'est aussi une fierté pour leur encadrement, 30% des médailles françaises pour 13% de la délégation olympique. Le ratio est très favorable".

Parmi ces médaillés, des judokas comme Luka Mkheidze ou Shirine Boukli, des surfeuses comme Johanne Defay ou encore des escrimeurs comme le maréchal des logis Maxime Petit, médaillé de bronze au fleuret par équipe : "On est totalement détaché des activités de gendarme, si ce n'est qu'on est appelé une fois par an pour faire un stage d'acculturation militaire. Mais sinon, notre métier, c'est d'être le plus performant possible et d'être à l'entraînement le matin et l'après-midi. D'avoir que ça à penser pour être le plus performant".

Mais pour intégrer le bataillon de Joinville, il faut le mériter. Le général Sanzey n'estime retenir qu'une candidature sur cinq à partir de deux critères : les résultats sportifs bien sûr, mais aussi la capacité à devenir un bel ambassadeur de l'armée.