«C'est une belle opportunité» : à Paris, une croisière pour les retraités isolés franciliens

Des kilomètres de bouchons sur la route, des trains pleins à craquer... Chaque été, des millions de Français prennent quelques semaines de vacances, provoquant la cohue sur la route et dans les gares. Une réalité qui en cache une autre : entre 35 et 40% des Français ne partiront pas en vacances en 2023, faute de budget suffisant. Parmi eux, de nombreux seniors, souvent également isolés. Alors, pour remédier à cela, le Secours populaire organise tous les ans le banquet des cheveux blancs. Cette année, 300 personnes âgées de toute l'Ile-de-France se sont retrouvées pour une balade en bateau sur la Seine, bien méritée.

Lunettes de soleil sur le nez, Marjorie et Maud s'installent dans le bateau. Les deux inséparables sont ravies à l'idée de pouvoir passer du temps entre copines. "Ça nous permet de faire des choses entre nous, ensemble", souligne Maud. "Mais surtout, ça nous permet aussi de rencontrer d'autres personnes", ajoute Marjorie au micro d'Europe 1.

Un moyen de sociabiliser

Une croisière au milieu des plus beaux monuments parisiens qui permet à Marjorie de pouvoir enfin sortir de chez elle. "Toutes les vacances, je suis restée chez moi. Personnellement, je n'ai pas le moyen de sortir. Mais là, la balade coûte normalement 23 euros, et j'ai payé seulement 10 euros. C'est une belle opportunité", poursuit la retraitée.

Deux heures plus tard, le bateau s'arrête devant la guinguette dansante Chez Gégène. Les convives sont accueillis en musique. Après avoir mangé, les seniors se lèvent, dansent des chants sur des musiques des années 80. L'occasion pour les plus isolés, d'enflammer la piste de danse et de se promettre de revenir l'année prochaine.