Seine-et-Marne : scènes de désolation dans la ville de Thieux après de violents orages

Un véritable déluge s'est abattu vendredi matin sur la région parisienne, avec de très fortes pluies et orages. Et les perturbations pourraient se poursuivre dans l'après-midi, Météo France ayant placé en alerte orange pour des orages l'Aisne, le Nord et le Pas-de-Calais. En Île-de-France, certaines communes, comme celle de Thieux, en Seine-et-Marne, ont déjà payé un lourd tribut, avec des inondations spectaculaires.

"Plus une cave qui n'ait pas d'eau dedans"

Mercredi, la ville avait déjà été traversée par un torrent de boue. Après 24 heures d'accalmie et une journée entière à tout nettoyer, les nouvelles inondations de vendredi ont tout saccagé. "C'est un désolement", témoigne le maire Fabrice Cuypers sur Europe 1.

"Il n'y a plus une cave qui n'ait pas d'eau dedans... Et dans les maisons, il y a eu des passages à 60-70 cm. Il y a une maison avec 1m50 d'eau... elle est foutue", décrit-il encore.

Des habitants épuisés

Et à Thieux, on craint que le calvaire ne soit pas terminé. "Comment ça se passe s'il repleut ?", interroge l'élu local. "Notre sel d'hiver a été étalé dans le village pour essayer de boucher au maximum les entrées d'eau dans les différentes maisons."

Sur place, les habitants sont épuisés, confie encore Fabrice Cuypers. "Il y a des gens qui n'ont pas dormi. Je viens de quitter un habitant, il est sous une veste, il n'a plus ses vêtements, ça fait deux jours qu'il n'a pas dormi... Il est au bout du rouleau, il n'en peut plus."