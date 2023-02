«C'est simple et très économique» : le fait maison continue de séduire toujours plus de Français

Le phénomène a explosé pendant le confinement. Le fait maison, ou Do it yourself (DIY) - faites le vous-même en anglais - continue de séduire les Français, au point que le marché représente désormais 1.250 milliards d'euros. Et avec l'inflation, le DIY séduit un peu plus les consommateurs, comme Mélanie 46 ans.

Un procédé très économique

Après avoir vu sa son bidon de lessive industrielle passer de dix à 13 euros en quelques mois, elle a décidé de changer sa façon de consommer, "en faisant ma lessive moi-même", explique-t-elle. "Ça me coûte à peu près une vingtaine d'euros à l'achat de ces ingrédients, mais finalement, j'en ai pour six ou sept bidons de lessive par la suite. Donc c'est plutôt très simple et très économique", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

A l'année, Mélanie estime économiser environ 160 euros. Car les produits sont moins onéreux, surtout pour les produits ménagers, note les acteurs de ce secteur qui ne connaît pas la crise. "Clairement, il y a une notion d'économies dans le Do it yourself", assure Sabrina Herlory, la présidente d'Aromazone.

"50% moins cher que les produits industriels" d'entrée de gamme

"Par exemple, pour en réalisant notre produit numéro 1 qui est un pschitt à tout faire, vous allez avoir dix utilisations au total. Ça vous fait plus de cinq litres de produits, ce qui permet de ramener son utilisation à environ 1,50 euro. C'est en vérité 50% moins cher que quasiment le produit le moins cher du marché", souligne-t-elle.

L'an dernier, Aromazone a enregistré une hausse de 15% de la mise en panier des recettes DIY sur son site Internet. Un chiffre qui devrait continuer d'augmenter dans les prochaines années.