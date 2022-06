Ces cinq caractéristiques qui prouvent que vous êtes bien un génie

Comment savoir si vous êtes un génie ? Est-ce une question de QI, de créativité voire même de folie ? Pour répondre à ces questions que beaucoup de Français se psoent, le psychologue José de Valverde et le psychiatre Patrick Lemoine étaient les invités de Bienfait pour vous ce mardi. Au micro d'Europe 1, ils décryptent la personnalité de ces personnes dotées de qualités bien particulières.

Des personnalités créatives

La créativité est incontournable chez tous les génies, explique José de Valverde au micro de Mélanie Gomez et Julia Vignali. Mais, il ne suffit pas d'avoir un potentiel créatif. "Encore une fois, il faut l'accomplir et là, c'est beaucoup plus compliqué", souligne le psychologue spécialisé dans le haut potentiel. "Sinon, on aurait évidemment plein de gens qui feraient des choses merveilleuses".

Le génie est un cocktail extrêmement complexe de différents facteurs qui se combinent en amont et en ordonnée. Et ça donne ce qu'on a pu observer chez les Einstein, Marie Curie et tant d'autres. De toute façon, on peut de façon consensuelle dire que ce sont des gens qui ont les trois caractéristiques des génies : des aptitudes exceptionnelles, une volonté de les accomplir et une envie d’être reconnu "par des experts, par un environnement qui dit 'oui, effectivement c’est nouveau''.

Des mauvais élèves

Le génie n’est pas une question de QI. Certains génies sont "très créatifs", mais n'ont pas forcément un QI exceptionnel. "Des gens qui n'étaient pas forcément de bons élèves sont pourtant devenus de grands génies", souligne José de Valverde. Il est important de le rappeler car "on a toujours tendance à considérer que les génies sont tous prodigieux". Or, beaucoup d’entre eux sont des mauvais élèves.

Des personnes souffrant de troubles bipolaires

Les personnes qui appartiennent à la tribu des prix Nobel sont plus souvent atteintes de troubles bipolaires. Ce sont des gens qui ont génétiquement une plus grande intelligence. "Chez les prix Nobel, chez les grands prix littéraires, vous avez des chances d'être un génie si vous êtes bipolaire", explique dans Bienfait pour vous le psychiatre Patrick Lemoine.

Des pros de la communication cérébrale

Selon le psychiatre, il faut "accepter d'avoir des moments de folie" pour être génial. "Le génie, c'est celui qui fait communiquer très facilement son cerveau enfantin, son cerveau de rêveur avec son cerveau qui permet de mettre tout ça en musique", explique-t-il.

Des intellectuels flexibles

Un génie a une capacité à envisager les choses de façon différente, multidimensionnelle. "Picasso est l'exemple parfait de ce qu'est cette flexibilité, avec son cubisme". Mais, la flexibilité ne peut pas agir sans les autres facteurs. "C'est comme une recette de cuisine", souligne José de Valverde. "Tous ces ingrédients sont en interaction. La flexibilité, mais il y a aussi la persévérance, l'auto-évaluation. Il y a plein d'autres facteurs, d'autres ingrédients qui permettent à cette flexibilité de bien fonctionner".

Les génies sont capables de s'asseoir sur tout ce qui a été fait avant pour qu'il y ait un avant et un après. "Il y a un avant Picasso, il y a un après Picasso. Il y a un avant Mandela et un après Mandela, et un avant Martin Luther King", énumère Patrick Lemoine. "Ce sont des gens qui se contrefichent de ce qui a été fait avant".