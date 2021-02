Célia s’emballe quand elle fait une rencontre amoureuse : "Je veux trop tout de suite"

TÉMOIGNAGE

Quand Célia fait une rencontre amoureuse, elle a tendance à s’emballer. Sa peur que la relation n’aboutisse pas la pousse à mettre une pression sur l’autre, en lui envoyant de nombreux messages notamment. Selon elle, cette peur est liée à sa première histoire d’amour douloureuse et à l’absence de son père quand elle était enfant. Au micro d’Olivier Delacroix, sur "La Libre antenne" d’Europe 1, Célia s’étonne de ne pas parvenir à changer, alors qu’elle a conscience de cette problématique.

" J'ai 48 ans. Je suis divorcée du père de mes enfants depuis une dizaine d'années. Je vis seule, je vais bien, j'ai des amis, j'ai une vie plutôt sympa. Je rencontre des hommes via des sites, mon objectif étant de trouver la bonne personne. J'ai la chance de faire des rencontres très sympas, mais quand je rencontre quelqu'un qui me plaît, j’ai peur que ça ne marche pas, alors je mets rapidement une pression sans m'en rendre compte, en envoyant parfois trop de messages. Je m’emballe. Je suis entière et spontanée, alors quand ça me plaît, je le dis et je ne veux pas passer à côté.

Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un. On a passé une soirée ensemble, ça s'est très bien passé. On a continué à s'envoyer des messages. J'ai senti dans une de ses réponses que, encore une fois, j'avais envoyé un message trop vite. On venait de se voir et deux jours après, je lui ai demandé si on se voyait dans le weekend. Il m'a dit de ne pas m'emballer. Ça m’a refroidie. Les messages que j'envoie ne me paraissent pas oppressants, mais j'ai l'impression qu'ils le sont.

" Quand je rencontre quelqu'un qui me plaît, je deviens obsessionnelle "

Je voudrais arrêter de m'emballer. Je voudrais savoir prendre du recul et rester sereine parce que quand je rencontre quelqu'un qui me plaît, je deviens complètement obsessionnelle. C’est irraisonné. Je n’arrive pas à changer de comportement. C’est stupide, mais j'ai décidé que je n'allais plus envoyer le premier message. Ça me met dans un état de dingue d'attendre son premier message. Je voudrais pouvoir être distante et ne pas attendre qu’il m’envoie un message.

Ce qui est surprenant, c'est que je suis une femme indépendante. Je vis bien seule, la solitude au quotidien ne me pèse pas et ne me déplait pas. Je n’ai pas pour projet de vivre en couple prochainement. Ça serait génial que ça arrive, mais par expérience, je sais que ça ne me réussit pas forcément. Quand je suis célibataire, je vis plus sereinement que quand je suis en couple. Alors, pourquoi je panique dès le début d'une relation ? C’est comme si ma vie en dépendait.

Mes amours d'adolescente n'ont pas été très chouettes. Ma grande histoire a été douloureuse. C’était je t'aime moi non plus. C’est une histoire qui a commencé quand j’avais 17 ans et qui a duré jusqu’à mes 25 ans, avec des ruptures et des retrouvailles. Je me suis accrochée pour pas grand-chose. J'ai beaucoup travaillé sur moi, parce que j'ai une histoire d'enfance compliquée. Mon père ne m'a pas reconnue. C’est sans doute aussi lié. Je pense avoir les clés, j'ai trouvé d'où ça vient, mais je n'arrive pas à régler ce problème.

C’est comme s’il me fallait tout de l'autre tout de suite. Ma dernière longue histoire a duré trois ans. La rupture date de 2018. J'ai tout voulu tout de suite et lui a tout donné tout de suite. C'est moi qui ai rompu parce que c'était trop et je n'avais plus mon indépendance. J'étais étouffée. C’était tout l'inverse du début de la relation. Je sais que je veux trop tout de suite de l'autre. Le dernier homme que j'ai rencontré, s’il pouvait me dire demain : "Je t'aime et je n'aime que toi", ça serait génial. Sauf que ça n'a aucun sens. Je sais que c'est immature, mais je n'arrive pas à changer. "