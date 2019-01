Ce que l'on sait des circonstances de la blessure de Jérôme Rodrigues, figure des "gilets jaunes", lors de "l'acte 11"

L'un des leaders des "gilets jaunes", Jérôme Rodrigues, a été gravement blessé à l’œil samedi après-midi, place de la Bastille à Paris. Ce proche d'Éric Drouet parle d'un tir de lanceur de balles de défense (LBD), quand les premiers éléments de l'enquête tendent plutôt vers l'explosion d'une grenade de désencerclement.

Une vidéo en direct. Samedi vers 16h45, la tension monte place de la Bastille entre manifestants "gilets jaunes" et forces de l'ordre. Les premières constatations des enquêteurs montrent qu'une grenade de désencerclement explose alors juste aux pieds de Jérôme Rodrigues, ce qui apparaît d'ailleurs clairement sur la vidéo qu'il était en train de réaliser et de diffuser en direct sur Facebook, au moment de l'accident.

On y voit distinctement l'explosion au sol, et, immédiatement, l'homme s'effondre, visiblement touché à l'œil droit. "Médic, médic, médic. [...] En plein œil... Appelez les médics !", entend-on hurler à l'image, devenue fixe et cadrée sur le sommet de la colonne de la Bastille. Le blessé sera finalement pris en charge par les pompiers et évacué vers l'hôpital.

Jérôme Rodrigues: "je vais perdre mon oeil la famille" pic.twitter.com/3vG5I3frn1 — Vincent Glad (@vincentglad) 26 janvier 2019

Une blessure caractéristique. "Tout se passe très vite. On me lance une grenade et je me prends une balle. J'ai été doublement attaqué. Une grenade au pied et la balle", a assuré à LCI Jérôme Rodrigues, qui a porté plainte. D'après son avocat, ce n'est pas cette grenade qui aurait provoqué la blessure, mais bien le tir d'une balle de défense au même instant. "Il y a eu les deux. Tir de grenade et tir de Flash-Ball, simultanément", explique à Europe 1 maître Philippe de Veulle. "Les éclats de la grenade sont en plastique et font trois à quatre centimètres de diamètre. Si vous regardez la marque à l'œil, vous voyez très bien que c'est plus un Flash-Ball que l'éclat en caoutchouc d'une grenade", soutient-il.

"J'ai d'autres témoignages qui sont moins directs mais beaucoup de gens ont vu le tir de Flash-Ball", assure l'avocat. Enfin, il ajoute qu'une balle de défense a été ramassée sur place par les proches de Jérôme Rodrigues et qu'elle sera remise aux enquêteurs pour être analysée.

Le policier à l'origine du tir identifié. Mais pour l'heure, la thèse d'un tir de LBD simultané à l'explosion de la grenade n'est pas corroborée. Des vérifications sont en cours. D'après des informations d'Europe 1, le policier qui a lancé la grenade s'est signalé immédiatement. Il va devoir s'expliquer devant l'IGPN, chargé de faire la lumière sur les circonstances de cette blessure.