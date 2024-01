Cartes et chèques-cadeaux : comment l'oubli de leur utilisation constitue un business juteux pour les enseignes ?

Les cartes-cadeaux à utiliser dans les grandes enseignes, vous en avez peut-être déjà reçu. Chaque année, ce sont entre cinq et six milliards d'euros de cartes et de chèques-cadeaux qui sont vendus en France. Mais comme Pierre, à chaque fois qu'il reçoit un coffret-cadeau, il le met de côté, le temps de trouver une date. Mais les mois passent et il finit par l'oublier.

20 à 25% des cartes-cadeaux ne sont pas utilisées chaque année

"La plupart du temps, les disponibilités ne correspondent pas à nos disponibilités. On a peut-être cinq ou six box qui traînent dans un placard et qui ne sont pas utilisées". Comme lui, beaucoup de Français n'utilisent pas leurs coffrets-cadeaux, ni leurs cartes et chèques-cadeaux. Une situation qui profite aux acteurs du secteur, puisqu'une carte oubliée, c'est autant d'argent jamais dépensé par l'enseigne.

Des montants qui augmentent même d'année en année : "On observe une augmentation du nombre de cartes-cadeaux, chèques-cadeaux délivrés chaque année en France. La part non utilisée reste stable, entre 20 et 25%. Du coup, les volumes non décaissés augmentent aussi", note Alix Blosse, spécialiste retail chez Sia Patners. Chaque année, les cartes-cadeaux oubliées représentent un milliard d'euros de perdus pour les consommateurs.