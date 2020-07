CARTE - Le tour de France des faits divers racontés par Christophe Hondelatte

Vous connaissez probablement Francis Heaulme, le tueur en série sans mobile, et les affaires Christian Ranucci ou Omar Raddad. Mais avez-vous déjà entendu parler du tueur du Kernival, de la veuve noire de Cavignac, ou encore de l'affaire Aurélie Beaugendre ? Et sauriez-vous placer ces faits divers sur une carte ?

Toute la saison, Christophe Hondelatte et ses invités ont retracé des histoires criminelles célèbres ou méconnues, récentes ou plus anciennes. Europe 1 vous propose d'en redécouvrir soixante sur cette carte de France, soit plus de quarante heures de récits ! Le lien vers le podcast se trouve dans la description de chaque faits divers.

Conteur hors pair, Christophe Hondelatte tient les auditeurs en haleine avec des histoires ciselées et captivantes. Retrouvez-le dès la fin du mois d'août sur Europe 1, pour une nouvelle saison de "Hondelatte raconte".