Carburants : «On se fait un peu enfumer», la colère des automobilistes face aux tarifs toujours élevés

Le litre d'essence est toujours autour des 1,90 euros et celui du gazole autour des 1,70 euros. Pourtant, fin février, Emmanuel Macron avait demandé aux producteurs de faire un geste. Total avait répondu en plafonnant le prix du litre de carburant à 1,99 euros. Malgré le cours du pétrole en baisse, les prix du carburants restent plus chers en France que chez les voisins européens. Les automobilistes n'en peuvent plus et justifie leur colère au micro d'Europe 1.

Les Français dans l'incompréhension

"On voit que tous les prix ont descendu sauf nous, on se demande à quoi c'est dû. Il y a un manque de réponse, un manque de transparence. Tous les jours on est obligé de subir, on est obligé de payer", se désole un riverain. "C'est juste hors de prix. 2,17 euros, ce n'est pas normal. La différence est quasiment de 20 à 30 euros quand on fait un plein complet", en affirme un autre. Certains Français utilisent même des mots forts : "On se fait un peu enfumer par les pétroliers".

La guerre en Ukraine, principal responsable de cette explosion des prix du carburant, est devenue une excuse selon certains. "Depuis le conflit, j'ai l'impression que tout est fabriqué en Ukraine. C'est un peu facile de trouver ces excuses pour en profiter pour augmenter les prix". D'autres automobilistes ont conscience que cette augmentation n'est pas un choix mais souhaitent néanmoins qu'un effort plus important soit réalisé pour moins payer.

Pour rappel, l'association de consommateurs CLCV a accusé cette semaine les distributeurs d'avoir engrangé des marches explosives tandis que le cours du pétrole est en train de baisser.