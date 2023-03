CANNESERIES - Gagnez votre séjour à Cannes pour assister à la cérémonie d'ouverture

ÉVÉNEMENT

Europe 1 est fière de s'associer à CANNESERIES, le Festival International des Séries de Cannes, pour sa sixième saison du 14 au 19 avril 2023. Notre station soutiendra l'évènement et le fera vivre aux auditeurs sur notre antenne. A cette occasion, Europe 1 vous permet de remporter deux places pour la cérémonie d'ouverture.

Tentez de gagner deux places pour CANNESERIES avec notre jeu concours

Du lundi 6 au vendredi 31 mars, tentez de gagner deux places (hébergement dans un hôtel 4 étoiles à Cannes et transport compris) pour assister à la cérémonie d’ouverture du Festival CANNESERIES et montez les marches du tapis rose au Palais des Festivals ! Pour tenter votre chance, envoyez SERIES au 7 39 21 (3x0,75 € TTC par message + prix du SMS selon les tarifs en vigueur de votre opérateur de téléphonie mobile). Règlement et modalités de participations disponibles ici.

La nouvelle série "Silo" pour ouvrir le Festival en présence des producteurs

CANNESERIES dont le programme sera intégralement révélé le mardi 28 mars vient d’annoncer que Silo, la série AppleTV+ lancera la sixième saison du festival. La nouvelle dystopie diffusée sur AppleTV+ à partir du 5 mai sera projetée sur l’écran mythique de la salle du Palais des Festivals et des Congrès de la ville de Cannes. L'actrice et productrice exécutive Rebecca Ferguson le réalisateur et producteur exécutif Morten Tyldum et le scénariste et producteur exécutif Graham Yost sont attendus pour accompagner la série et fouler le pink carpet.

Vous pouvez également voter pour le Prix Europe 1 du Public du 6 mars au 31 mars, qui récompensera votre série française préférée de l'année ici.