Canicule : Météo-France place onze départements en vigilance orange

Météo-France a porté jeudi à onze le nombre de départements en vigilance orange "canicule", dont la Gironde où les températures élevées n'aident pas les pompiers qui luttent depuis 48 heures contre deux importants feux de forêt ayant détruit 4.200 hectares et forcé 4.000 personnes supplémentaires à évacuer. Alpes-de-Haute-Provence, Gard, Pyrénées-Orientales et Vaucluse ont été ajoutés aux sept départements placés depuis mardi à ce niveau de vigilance dans le cadre de l'épisode caniculaire, le deuxième en un mois, qui s'est installé sur la France et devrait durer jusqu'à mardi.

Feux d'artifice annulés

Selon Météo-France, la Fête nationale devait être marquée par de fortes chaleurs sur la façade atlantique, le sud-ouest et le centre-est, particulièrement autour des vallées de la Garonne et du Rhône avec de possibles températures de 40°C. Dans de nombreux lieux, les festivités du 14-Juillet ont été adaptées, voire annulées, à cause de la chaleur et des risques élevés d'incendie. Tous les feux d'artifice ont ainsi été interdits jusqu'à lundi soir dans les Landes, placée en vigilance orange "feux de forêt" comme la Gironde.