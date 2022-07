Canicule : 13 départements restent placés en vigilance orange

Le temps lundi sera dominé par une dégradation orageuse dans l'Est et toujours de fortes chaleurs dans le Sud-Est où 13 départements restent placés en vigilance orange canicule. La journée commencera sous les nuages sur la moitié ouest du pays avec de petites averses pouvant se déclencher.

13 départements restent en vigilance orange canicule

Quelques orages isolés pourront se faire entendre dès le matin du Limousin au Centre. Sur la façade est, le soleil brillera dès les premières heures du jour, mais un voile nuageux gagnera rapidement les régions allant de l'Auvergne à l'Alsace.

Le ciel deviendra menaçant au fil des heures et des averses orageuses se déclencheront dans la matinée du Languedoc au Nord-Est. Dans l'après-midi, ces orages toucheront les régions de Provence au Centre-Est. Quelques chutes de grêle seront possibles jusque sur les Alpes et s'accompagneront d'une activité électrique importante.

Le littoral méditerranéen sera moins impacté

Sur l'ouest de l'Hexagone, l'après-midi se déroulera sous un ciel variable, sauf sur le piémont pyrénéen où les nuages resteront accrochés au relief, donnant de petites pluies. De rares ondées pourront aussi tomber sur les côtes de la Manche, où le vent d'ouest sera soutenu, soufflant en rafales entre 60/70 km/h.

Les minimales afficheront 14 à 18 degrés sur le Nord-Ouest, jusqu'à 19 degrés en région parisienne. Ailleurs on at tend entre 16 et 21 degrés, 20 à 24 degrés proche de la Méditerranée. Les maximales afficheront 20 à 25 sur les côtes de Manche et le littoral atlantique, 26 à 31 en général sur le pays, jusqu'à 34 en plaine d'Alsace et 33 à 38 degrés en Provence et dans la vallée du Rhône.