Cadeaux : les centres de tri postaux en ébullition à l'approche de Noël

Des paquets par milliers, de toutes tailles, parfois déjà emballés de papiers cadeaux, défilent à toute vitesse sur les tapis de tri. Au total, 37.000 colis sont déchargés par heure, puis scannés et triés dans ce hangar de 24.000 mètres carrés. Pas de doute, Noël approche. À Montereau-sur-le-Jard, en Seine-et-Marne, le plus grand centre de tri Colissimo de France s'est paré pour que tous les cadeaux arrivent sous le sapin avant le 24 décembre.

Des intérimaires venus prêter main forte

À moins de deux semaines de Noël, les centres postaux sont désormais en pleine ébullition. "Depuis la semaine dernière, on est vraiment sur des niveaux très élevés de trafic et ça va durer comme ça tout le mois de décembre, jusqu'au 24", explique Marius Billand, le directeur de la plateforme de tri Colissimo d'Île-de-France sud.

"450.000 colis par jour"

"On traite en pleine période 450.000 colis par jour. Habituellement, c'est 200.000, 250.000 colis par jour. On s'attend à battre des records d'activité entre le 13 et le 16 décembre", détaille-t-il.

Pour que les cadeaux arrivent à temps sous le sapin, 70 personnes ont été recrutées, en plus des 230 postiers, comme Silviana. Malgré un rythme soutenu sur son tapis de tri, l'intérimaire dépose chaque boîte avec délicatesse. "On doit traiter le colis comme si c'était le nôtre. Par exemple, si c'est marqué 'fragile', on va y aller un peu plus doucement qu'avec un carton solide pour faire plaisir à tout le monde", raconte-t-elle. Et pour que Silviana puisse traiter à temps votre colis pour une arrivée sous le sapin le 24, vous avez jusqu'au 21 décembre maximum pour envoyer votre paquet.