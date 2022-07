«Ça m'a bien refroidi» : les prix des billets d'avion mettent à mal les vacances des Français

Boostés par l’inflation, les prix des billets d’avions sont repartis à la hausse ces dernières semaines. Et ils atteignent un pic en cette période estivale, même pour des destinations européennes généralement plus accessibles. Lors du début de l'organisation de son voyage au Portugal, Juliette, étudiante, s'est retrouvée confrontée à l'explosion du prix du billet. Malgré une réservation trois mois à l'avance sur la date de son départ, l'aller-retour coûtait plus de 300 euros minimun, selon les différentes compagnies aériennes.

Plan B

Un tarif trop élevé pour son budget étudiant qui a dû trouver un plan B. "La seule alternative qu'on ait trouvée, c'était de partir du Luxembourg. Et donc, on a pris un bus pour aller au Luxembourg et prendre notre avion là-bas", explique-t-elle. La jeune étudiante aura fait près de cinq heures de bus pour rejoindre le Luxembourg. Un trajet plus long que si elle était partie depuis la France vers le Portugal, mais qui lui permet de réaliser de très grosses économies.

"On en a eu pour 40 euros de billet par personne pour un aller-retour depuis là-bas et il faut ajouter les 20 euros de bus. Donc, c'est beaucoup moins que les 300 euros demandés au départ de Paris", s'amuse-t-elle.

Les destinations européennes prisées

Pour d'autres, l’avion cet été ne fait plus partie de leurs options pour se déplacer. Baptiste, jeune diplômé, rêvait d’un voyage au Kenya pour fêter la fin de ses études. "Mais quand je planchais sur les billets d'avion, ça m'a bien refroidi" explique-t-il. "On nous demandait plus de 800 euros par personne. Ça fait vraiment exploser le budget", assure Baptiste, qui explique avoir renoncé à son voyage en Afrique cette année, au profit d'une destination plus proche de chez lui.

Un comportement adopté également par nombre de Français. Les destinations européennes subissent également une forte inflation. Selon la Direction générale de l’aviation Civile, les prix des vols au départ de la France ont augmenté de plus de 19% en mai par rapport à la même période en 2021.