«Ça fait une présence» : à Lyon, les fidèles rassurés par la sécurité renforcée pour Pâques

Autour de la basilique Notre-Dame de Fourvière de Lyon, la police nationale et municipale patrouillent et surveillent notamment les véhicules garés à proximité, alors que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a renforcé la sécurité autour des lieux de culte pour ce week-end de Pâques. Des militaires Sentinelle sont aussi mobilisés, et tout cela rassure les fidèles. "La basilique va être bondée ce (samedi) soir, donc c'est rassurant pour un lieu de culte aussi visité", convient une première femme de confession catholique. Au total, 2.000 personnes sont attendues.

"S'il doit se passer quelque chose, malheureusement, il se passera quelque chose. Mais voilà, ça fait une présence", relate une seconde fidèle. Un visiteur embraye : "Et c'est rassurant, même si on se dit qu'il y a quelques années, on n'aurait pas envisagé d'en arriver là".

"Des gros besoins pour sécuriser toutes les issues"

Aux grilles d'entrée entourant la basilique, les agents de sécurité contrôlent aussi les personnes et fouillent les sacs. Un dispositif important selon Barth Lafont, responsable des moyens généraux et de la sécurité de l'édifice lyonnais. "C'est au moins aussi grand que le château de Chambord, ça représente 1,5 ha. C'est un site qui est vaste, mais qui a également beaucoup d'ouvertures : il y a une douzaine de portes d'accès au niveau d'un des extérieurs", explique-t-il à Europe 1, soulignant qu'il y avait "beaucoup de préparation et de gros besoins pour pouvoir sécuriser toutes les issues correctement."

La vigilance sera aussi renforcée autour de la basilique dimanche puisque près de 2.000 personnes sont également attendues à la messe de Pâques.