Business France, aux côtés des entreprises françaises et internationales

Cet article est sponsorisé par Business France

Business France gère le développement international des entreprises et leurs exportations ainsi que la prospection et l’accueil des investissements internationaux en France. En parallèle, l’agence gère et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise). Elle est présente dans 55 pays et en couvre 110 au total. Avec plus de 65 nationalités représentées et près de 1500 collaborateurs en France et à l’étranger, Business France agit pour les entreprises.

Connecter, accélérer, réussir

Business France s’appuie sur son réseau en France et à l’étranger pour réaliser ses missions. Côté Français, la Team France Invest (TFI) est la bannière commune des acteurs publics du développement international des territoires. Elle promeut l’attractivité française, cherche de nouveaux investisseurs et accompagne leur implantation puis leur essor en France. Niveau international, la Team France Export (TFE) réunit les acteurs publics au service de l'internationalisation des entreprises françaises et des acteurs privés offreurs de solutions.

2021 : Business France en quelques chiffres Invest 1.215 projets d’investissement étrangers transformés

34.567 emplois créés ou maintenus en France grâce aux projets d’investissements étrangers accompagnés par Business France et ses partenaires régionaux Export 6.420 PME ETI projetés sur les marchés étrangers

2.210 PME et ETI bénéficiaires d’un accompagnement individuel à l’export

5.119 départs en VIE en 2021

178.000 inscrits sur le site "Mon Volontariat International"

Des soutiens de taille pour les entreprises

Avec le volet Export de #FranceRelance, le gouvernement a mobilisé dès l’automne 2020 des mesures d'urgence pour relancer l'export dans le contexte de reprise de l’activité. Elles visent à renforcer la force de frappe des entreprises françaises à l’international, notamment via un soutien financier aux PME‑ETI dans leurs démarches de prospection à l’export, un soutien au dispositif V.I.E. et une meilleure information sur les marchés financiers.

Répondre aux grands défis

Le dispositif "France 2030" soutient la transition écologique en développant la compétitivité et les technologies d’avenir. Pour ce faire, un plan d’investissement de 30 milliards d’euros a été déployé pour faire émerger les champions technologiques de demain et accompagner les transitions de nos secteurs d’excellence : énergie, automobile, aéronautique, santé, agro-alimentaire, espace.

Objectifs : retrouver le chemin de l’indépendance environnementale, industrielle, technologique, sanitaire et culturelle, et prendre un temps d’avance dans ces secteurs stratégiques avec comme mots d’ordre "mieux comprendre", "mieux vivre" et "mieux produire".

Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr@businessfrance