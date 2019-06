Burkinis à Grenoble : "Le gouvernement doit sortir de son hypocrisie", estime le maire Éric Piolle

INTERVIEW

La guerre des mots continue entre l'exécutif et le maire de Grenoble. Quatre jours après une opération coup de poing de femmes vêtues de burkinis dans une piscine de la ville, Éric Piolle, lui-même critiqué par Marlène Schiappa pour son "ambiguïté", a appelé jeudi le gouvernement à "sortir de son hypocrisie".

"Il n'y a pas à avoir d'intrusion et d'atteinte au règlement intérieur. Nous avons verbalisé, et nous continuerons de le faire en cas de non-respect de ce règlement", a tout d'abord rappelé au micro d'Europe 1 le maire écologiste.

Mardi, dans les colonnes du Dauphiné libéré, la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa avait regretté "l'ambiguïté dans laquelle se met le maire de Grenoble en n'intervenant pas fermement pour défendre les droits des femmes et les valeurs de la République".

"Ce n'est pas au maire de décider de ce qu'est l'égalité républicaine"

"Si le regard que le gouvernement veut porter est un regard sur la laïcité, et s'il veut dire que les piscines sont un endroit sacré dans lequel il ne faut pas de signes religieux comme dans les écoles, qu'il le dise ouvertement plutôt que de dire tout et son contraire (…), à la fois qu'il faut défendre le droit des femmes et qu'il faut accueillir tout le monde à la piscine", fustige-t-il.

Car, martèle Éric Piolle, "ce n'est pas au maire de décider de ce qu'est l'égalité républicaine", pointant une "hypocrisie d'État". "Le code du sport est très clair. Dans les piscines, le règlement s'appuie sur l'hygiène et la sécurité (…) Quand on discute de ces règlements, on ne discute pas avec les religieux, qui n'ont rien à faire dans l'établissement des règlements des piscines comme dans tout autre établissement de règlements municipaux".