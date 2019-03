Bordeaux : un étudiant réfugié syrien qualifié de "lâche" à la suite d'une candidature, l'agence assure qu'elle a été piratée

"Il eut mieux fallu ne pas être lâche et rester pour [le] défendre" la Syrie. Voilà la réponse qu'a reçue Omar Helwani, réfugié syrien et étudiant à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux (ENSAP), après avoir candidaté auprès de KDA Architectures. Le cabinet assure avoir été piraté, rapporte France Bleu Gironde lundi.

Un message insultant. Après avoir envoyé sa candidature, Omar Helwani a reçu un message de refus expliquant que l'agence cherchait des personnes "productives et expérimentées". Mais ce qui a fait polémique, c'est la dernière phrase faisant référence au statut de réfugié syrien du candidat. "Quand (sic) au fait que vous ayez quitté votre pays parce qu'il était en guerre, il eut mieux fallu ne pas être lâche et rester pour le défendre". Dans son post Twitter partagé près de 9.000 fois depuis vendredi, l'étudiant raconte que son père est "prisonnier politique" et que sa "mère est morte là-bas" et qu'il n'a pas pu la voir une dernière fois.

#KDA_frhttps://t.co/DD3pAhrc3E

Honte à vous

J'ai demandé un emploi juste ça

Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé jusqu'à ce que je sors de mon pays

Mon père est un prisonnier politique

Ma mère est morte là-bas sans pouvoir la voir pour la dernière fois pic.twitter.com/5KWD6jMTS5 — omar helwani (@helwani_omar) 1 mars 2019

Des ordinateurs piratés. Le chef de l'agence en question, Pierre Antoine, a assuré que cette réponse n'avait pas été écrite par l'un des collaborateurs, "tous les ordinateurs ont été vérifiés", assure-t-il à France Bleu. Celle-ci a été envoyée depuis l'adresse générique du site. Selon lui, le cabinet est "victime de piratage informatique depuis plusieurs jours". Il indique également ne pas avoir reçu le mail de candidature d'Omar Helwani. Par ailleurs, Pierre Antoine a indiqué avoir reçu de nombreuses menaces et insultes par téléphone et sur les réseaux sociaux depuis vendredi.

Un collaborateur de KDA Architectures a depuis proposé un rendez-vous à l'étudiant dans un mail lui exprimant "toute l'amertume" ressentie à la lecture du message de réponse attribué à l'agence. Omar Helwani a par ailleurs dimanche sur Twitter de "belles opportunités" qui s'ouvrent à lui à la suite des partages de son message.