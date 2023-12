Blagues lourdes, questions insistantes... Noël peut être une vraie plaie pour les célibataires

Noël à deux sous le sapin comme le chante Mariah Carey dans sa chanson emblématique "All I want for Christmas is you". Un énième rappel agaçant pour ceux qui vivent seuls en cette période de fêtes, tout comme la célèbre question : "Alors les amours ?", posée au milieu du repas. C'est la phrase la plus entendue par les célibataires, selon la dernière étude sur le sujet par Meetic. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les célibataires en ont ras la casquette.

Noël, période de pic de connexion sur les sites de rencontres

"Ça peut être insistant, ils n'hésitent pas à poser la question un peu relou et à rajouter des blagues dessus", confie ce jeune homme au micro d'Europe 1. Un autre indique lui entendre les fameuses questions : "Ils sont où les enfants ? Et la femme ?". "On se dit qu'on aimerait décider, en fait, si on veut être en couple ou pas". Dans le palmarès des remarques irritantes figure aussi : "ça viendra quand tu t'y attendras le moins. Et comment ça se fait que tu sois encore célibataire ?".

>> LIRE AUSSI - Les origines et la grande histoire de la fête de Noël

Selon Florence Escaravage, qui président une société de coaching amoureux "Love Intelligence", une norme est en place et elle ne correspond pas à l'idée du célibat : "La norme, c'est la famille, les enfants. Et donc, les célibataires ne se sentent pas toujours à leur place. C'est d'ailleurs la période du pic de connexion aux sites de rencontres. Donc c'est vrai que ce sont des phrases qui sont souvent mal accueillies quand soi-même, on se met la pression".

Mais le site Meetic vient en aide aux célibataires et propose des réponses toutes faites à ces questions, avec même des touches d'humour comme : "Pour l'instant, eh bien, je suis en relation sérieuse avec mon propre épanouissement".