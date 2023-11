Bientôt un projet de loi pour encadrer les cadeaux aux clients lors des réparations de pare-brise ?

Une trottinette, une console de jeux vidéo ou même une télévision écran plat. Certains réparateurs ne lésinent pas pour attirer les clients et n'hésitent pas à leur proposer des cadeaux impressionnants. Des pratiques dénoncées par les assureurs, qui rappellent qu'en moyenne, faire réparer son pare-brise coûte 625 euros et que, pour une réparation, il est parfois possible d'obtenir jusqu'à 500 euros de carte carburant. Alors, pour encadrer ces pratiques, une proposition de loi de députés du MoDem entend limiter les cadeaux à hauteur de 5% maximum de la facture, ce qui tournerait autour d'une trentaine d'euros.

Des devis gonflés ?

Le tout assorti d'une obligation de transparence d'information envers les compagnies d'assurance. En effet, il peut parfois y avoir jusqu'à 300 euros d'écart entre deux prestations similaires. Le soupçon principal des parlementaires, repose sur le fait que les devis soient artificiellement gonflés pour financer ces cadeaux, ce qui porterait préjudice aux assureurs.

C'est totalement faux, répondent les réparateurs ciblés qui, eux, craignent que la liberté de choix ne soit plus réelle pour le consommateur, qui irait là où son assurance lui indique d'aller. Si le texte est retenu par le groupe MoDem, il pourrait être présenté au Parlement au mois de janvier 2024.