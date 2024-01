Berger australien, golden retriever... quelles sont les races de chien préférées des Français ?

Le berger australien reste indétrônable dans le cœur des Français. Depuis six ans, cette race occupe la première place du classement des races de chien préférées des habitants de l'Hexagone. Et la cuvée 2023 dévoilée ce mercredi par la société Centrale Canine (SCC) n'échappe pas à la règle. "La côte de cette race auprès des Français n’a cessé de croître depuis son arrivée sur le territoire, dans le milieu des années 1980. En 1997, la France recensait moins de 130 bergers australiens, contre plus de 150.000 aujourd’hui", précise la SCC.

Le berger australien, leader depuis six ans

Avec près de 18.000 naissances en 2023, le berger australien, est suivi de près par le golden retriever, star des réseaux sociaux, et de ses plus de 15.000 naissances sur l’année. Le staffordshire bull terrier ou "staffie", qui a rejoint le podium l’année dernière, conserve sa troisième place, avec près de 11.000 chiots en 2023. Suivent le berger belge, le berger allemand, le retriever du labrador et le cavalier king Charles, tandis que le setter anglais complète le top 10. Certaines races enregistrent une forte progression, comme le teckel qui gagne six rangs en atteignant la 11e place.

Une préférence pour les chiens de petite ou moyenne taille

Dans son communiqué, la société Centrale Canine analyse également les tendances canines actuelles. "Les Français aiment les chiens de berger, mais aussi les retrievers et depuis peu les chiens primitifs. On remarque globalement une tendance à préférer les chiens de petite ou moyenne taille", ajoute-t-elle.

2023 était par ailleurs l'année des "U" pour donner un prénom à son chien. On compte ainsi 5.284 Ulysse chez les mâles et 2.944 Una chez les femelles. Cette année, près de 230.000 naissances de chiens de race ont été enregistrées en France.