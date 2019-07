Bègles limite sa vitesse à 30km/h : "On a un peu l'impression qu'en marchant on va plus vite"

À Bègles, près de 28.000 habitants, on lève le pied encore plus qu'ailleurs. Depuis lundi, la ville est la première grande ville de France à généraliser la limitation de 30km/h sur l'ensemble de son territoire.

"Tous les jours il peut y avoir des accidents graves"

"Ville 30, je roule à 30 km/h sur toute la ville" : c'est désormais ce que l’on peut lire sur le fond jaune fluo des nouveaux panneaux installés dans Bègles. Première grande ville de France a opéré cette bascule, Bègles veut ainsi lutter contre la pollution et pour la sécurité.

Une mesure valable pour les automobilistes et pour les deux-roues, que des Béglais comprennent parfaitement. "Ce n'est peut-être pas plus mal, par rapport à l'environnement notamment, et c'est bien car les gens roulent assez vite", témoigne l'un deux. Une autre habitante ajoute également : "Les grandes axes limités à 30km/h c'est très bien, car tous les jours il peut y avoir des accidents graves".

Mais pour d'autres habitants, cette nouvelle règle passe plus difficilement. "Ce n'est pas toujours évident de respecter la limitation, on a un peu l'impression qu'en marchant on va plus vite", déplore ainsi une Béglaise.

La mairie se justifie

À 30km/h, davantage de sécurité, moins de nuisances sonores, moins de carburant consommé aussi, des arguments mis en avant par la municipalité béglaise pour justifier cette mesure. Et la mairie insiste : la vitesse moyenne de circulation d’une voiture n’est en réalité que de 19 km/h. À 30 km/h, cette vitesse moyenne passe à 17 km/h. La réponse aux conducteurs qui pensent perdre du temps en respectant cette nouvelle règle.