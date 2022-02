Batsirai : comment les habitants de Madagascar se préparent à l'arrivée du cyclone

Après avoir frappé l'île de la Réunion, le cyclone Batsirai fonce tout droit sur Madagascar . Lors d'un point presse vendredi, l'ONU a indiqué qu'un impact considérable était à venir, seulement quelques jours après les dégâts d'Ana, une autre tempête tropicale qui a frappé l'île. "Les Nations unies et nos partenaires humanitaires intensifient leurs efforts de préparation en prévision du cyclone tropical Batsirai qui devrait toucher terre à Madagascar ce week-end après avoir traversé l’île Maurice", a déclaré Jens Laerke, un porte-parole du Bureau de coordinations des affaires humanitaires.

Des sacs de sable sur les toits

Pour faire face aux dégâts du cyclone Batsirai, les Nations unies ont mobilisé des équipes de sauvetage et de recherche, préparent des stocks de fournitures. Des avions sont également disponibles pour les premières réponses humanitaires. Hasintoa Randria, une habitante de l'île, confie son inquiétude à Europe 1. "On se prépare en achetant des provisions et en mettant des sacs de sable sur les toits", explique-t-elle. "On ne sort pas de chez nous pour le moment. On a peur. On n'a jamais vu un cyclone très fort comme ça, avec des rafales de vent. Ici on est déjà pauvre et en difficulté".

Des moyens déjà mobilisés

D’autres organisations comme la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sont également sur le pied de guerre. "Les équipes et les partenaires de la Croix-Rouge malgache sont en état d’alerte et sont déployés au sein des communautés, pour les prévenir de l’approche de la tempête, tandis que des stocks d’urgence sont déplacés pour en faciliter l’accès", a expliqué son secrétaire général Andoniaina Ratsimamanga.