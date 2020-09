Barbecue : trois recettes pour épater vos invités

Pour ceux qui en doutaient encore, le barbecue est un véritable art. On le découvre dans la saison 6 de Chef's Table, disponible depuis début septembre sur Netflix. On y suit quatre grillardins champions dans leur domaine. Il y a Tootsie, 85 ans, du Texas, spécialisée dans ses viandes caramélisées et cuites pendant des heures sur le feu : son restaurant a été élu meilleur barbecue du Texas ! Il y a aussi Rodney Scott, un autre américain de Caroline du Sud qui cuit des cochons entiers. Ou encore la Mexicaine Rosalia Chay Chuc, qui cuisine encore comme les Mayas, et l'Australien Lennox Hastie qui maîtrise le feu comme personne et sort des plats gastronomiques de l’entrée au dessert… On est loin de nos simples saucisses grillées ! Comme cette saison spéciale BBQ nous a mis en appétit, nous vous proposons trois recettes faciles pour épater vos invités avec le grill.

Champignons farcis de blettes et fromage frais

Ingrédients 4 gros champignons

400g de blettes

150g de fromage frais

120g de parmesan

1 gousse d’ail

½ oignons

2 noix

huile d’olive

1. Commencez par faire saisir les blettes entières au barbecue sur feu vif (5 minutes). Elles vont commencer à se flétrir.

2. Hâchez les blettes : les côtes et les feuilles.

3. Mélangez avec du fromage frais, du parmesan (moitié), un oignon émincé finement, de l’ail haché et des noix râpées. Rajoutez les pieds de gros champignons en petits morceaux…

4. Farcissez l’intérieur des gros champignons ; saupoudrez le reste du parmesan par dessus.

5. Faites griller les champignons farcis au barbecue à feu vif pendant 8 à 10 minutes.

2. Le saltimbocca de veau

Ingrédients 4 escalopes de veau

4 tranches de jambon cru

Une vingtaine de figues

4 tranches de tomme de brebis

1. Il faut des escalopes de veau bien fines. Sinon on les aplatit entre 2 feuilles de papier sulfurisé en tapant dessus.

2. Sur la viande, déposez une tranche de jambon de parme, découpée de la même taille. Disposez par dessus des rondelles de figues. Pour plus de gourmandise, vous pouvez également mettre des tranches fines de tomme de brebis.

3. Roulez les escalopes et on les ficèle avant de les arroser d'un filet d'huile d'olive.

4. Faites cuire les saltimbocca en cuisson indirecte et à feu moyen pendant 20 minutes en les retournant régulièrement.

5. A mi-cuisson, rajoutez des figues entières sur le barbecue, ouvertes en croix et mises directement sur la grille.

3. Tarte rustique aux pommes

Ingrédients 200 g de farine T55

100 g de beurre

50 ml d'eau

Sel

4 pommes à chair ferme

50 g de beurre demi-sel

50 g de sucre

1 cuillère à café de cannelle en poudre

1 oeuf

1 cuillère à soupe de lait

Poêle en fonte

Plaque à pizza

Plat barquette aluminium

1. Mélangez la farine, le sel et le beurre coupé en petits morceaux. Effriter, avant d'ajouter l'eau progressivement. Il faut former une boule souple. Arrêtez-vous dès que la pâte se met en boule et ne colle plus.

2. Laissez la pâte reposer au moins 30 minutes (mieux vaut une heure au frais), en la recouvrant de farine dans un torchon ou d'un film plastique.

3. Pendant ce temps-là, pelez les pommes, épépinez-les et taillez-les en tranches fines. Beurrez généreusement toute la poêle avec la moitié du beurre demi-sel. Saupoudrez de la moitié de sucre.

4. Déposez les pommes avant de les recouvrir de sucre et de beurre. Saupoudrez également d'un peu de cannelle moulu si vous aimez ça.

5. Couvrez et placez sur le barbecue sur feu moyen jusqu’à ce que les pommes soient caramélisées (comptez une dizaine de minutes). Remuez régulièrement.

6. Disposez la pâte sur du papier sulfurisé. Quand les pommes sont caramélisées, disposez-les au coeur de la pâte et rabattez les bords sur les fruits.

7. Recouvrez les pommes de la pâte et mélangez l’oeuf avec un peu de lait. Badigeonnez-en la pâte.

8. Faites cuire une trentaine de minutes à feu indirect moyen. La croûte doit être colorée. L’idéal est de la cuire sur une pierre à pizza (ou sinon dans un plat en aluminium).

9. Cette recette fonctionne très bien avec d’autres fruits comme des poires, des figues ou même du raisin.

10. Vous pouvez accompagner la tarte d'un peu de chantilly.