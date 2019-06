Bar-le-Duc : fin des accouchements à la maternité le 24 juin

Les accouchements ne seront plus assurés à partir du 24 juin à la maternité de Bar-le-Duc, notamment pour des raisons de "sécurité et de qualité des soins", a annoncé mardi l'Agence régionale de santé (ARS) du Grand Est.

"La maternité évoluera vers une Maison des parents et des enfants [qui] prendra en charge, comme la maternité le fait actuellement, le suivi des femmes du Barrois durant leur grossesse, puis après leur retour au domicile", est-il détaillé dans un communiqué. L'ARS justifie cette "décision qui ne se prend pas facilement" par "le manque de ressources médicales et les enjeux de qualité et de sécurité des soins".

Une meilleure prise en charge dans d'autres maternités

La Meuse a aussi observé une baisse de 17,5% des accouchements et "il n'y a pas de perspectives d'augmentation d'activité de la maternité dans les prochaines années", selon le communiqué. "En fonction de leur lieu de domicile, les femmes du Barrois pourront accoucher à Saint-Dizier (24 minutes en voiture), à Verdun (45 minutes) ou dans un autre établissement de leur choix", est-il ajouté.

"Ces deux maternités, en plus de la prise en charge des grossesses 'normales', disposent d'un haut niveau de sécurité", précise l'ARS, avec "une unité de néonatalogie permettant la prise en charge des grossesses à risque modéré et les nouveau-nés nécessitant une surveillance particulière".

Des mesures pour faciliter l'accès aux parturientes

Selon l'ARS, "95% de la population est située à moins de 45 minutes" des deux hôpitaux et "des actions spécifiques sont prévues pour garantir l'accès à la maternité dans de bonnes conditions" aux parturientes résidant dans les sept communes au-delà. Ces mesures, qui seront aussi proposées aux familles vivant à plus d'une demi-heure de route d'une maternité, consisteront en un hébergement hôtelier dans les hôpitaux de Verdun et Saint-Dizier et le renforcement des transports sanitaires.

Le président Emmanuel Macron et la ministre de la Santé Agnès Buzyn se sont engagés à ce qu'il n'y ait "aucune fermeture d'hôpital" jusqu'à la fin du quinquennat, précisant que certaines disciplines ne seraient pas maintenues dans certains établissements. Agnès Buzyn a avancé le manque de médecins ou de sécurité pour défendre les fermetures de maternités à Creil (Oise), Bernay (Eure) ou au Blanc (Indre).

Le projet de loi santé, examiné depuis lundi au Sénat, prévoit de créer un label d'hôpitaux de proximité centrés sur la médecine générale, la gériatrie et la réadaptation, mais sans maternité ni chirurgie, sauf exception sur autorisation strictement encadrée.