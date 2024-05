Baccalauréat 2024 : le théâtre serait une méthode révolutionnaire pour préparer l'oral de français

Les épreuves écrites anticipées de français, qu'elles soient passées au titre de la session 2024 ou par anticipation au titre de la session 2025, auront lieu le vendredi 14 juin 2024 et l’épreuve orale à partir du 24 juin. Pour mieux saisir le sens des œuvres au programme, rien de mieux que le théâtre. À Saint-Valery-en-Caux, en Normandie, les élèves du lycée de la Côte d'Albâtre ont lu leur texte sur scène et ils ont été aidés par la comédienne Judith Henry. Les caractères de La Bruyère sont au programme du baccalauréat cette année et Alexis, élève de terminale, cherche la bonne intonation, guidée par les conseils de l'actrice Judith Henry.

"J’ai pu m’adresser à lui comme s’il était là"

"On va dire que Clitiphon, il est là, et que tu t'adresses à lui comme tu t'adresses à quelqu'un dans la vie", explique l’actrice à l'élève. Et ça aide Alexis à mieux comprendre l'intention de l'auteur. "Il écrit cette lettre indirectement pour Clitiphon, mais il s'adresse à Clitiphon. Du coup, j’ai pu m’adresser à lui comme s’il était là. Il faut vraiment jouer le texte en le faisant vivre, on comprend mieux les choses du coup", analyse Alexis au micro d’Europe 1.

C'est tout l'objectif du travail de comédien que Judith Henry veut transmettre à ses lycéens. "Plus vous allez lire, plus vous allez comprendre. Quand on aborde les textes de cette façon-là, à l'oral, on rentre par une autre porte qui est très différente, qui est plus ludique. Ça aide à la compréhension et aussi à l'amusement. Pour le bac, c'est important", explique l’actrice. Et ça aide aussi les élèves à prendre davantage confiance pour s'exprimer à l'oral face aux jurés.