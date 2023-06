Bac 2023 : «Il n'y avait pas trop de pression», les élèves se confient après l’épreuve de philosophie

Plus de 530.000 lycéens ont passé, ce mercredi 14 juin, l’épreuve de philosophie du baccalauréat 2023. Ils ont travaillé durant quatre heures sur un des trois sujets (deux dissertations et une explication de texte) prévus dans le cadre du nouveau bac mis en place en 2019.

En voie générale, ils avaient le choix entre un texte de Claude Lévi-Strauss de 1962 sur la technique, pour l'explication de texte, ou bien répondre, pour la dissertation, à l'une de ces deux questions : "Le bonheur est-il affaire de raison ?" et "Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice ?". En voie technologique, les sujets portaient sur "L’art nous apprend-il quelque chose ?" et "Transformer la nature, est-ce gagner en liberté ?" pour la dissertation et un texte d'Adam Smith de 1759 sur la justice.

"Je me suis dit que c'était osé"

Au lycée Camille-Sée, dans le 15e arrondissement, les élèves sont plutôt contents à la sortie de l’épreuve. "J'ai choisi le sujet 1 : le bonheur est-il affaire de raison ? On avait vu trois notions avec notre prof et il y avait le bonheur et raison dedans. J’ai aussi vu des choses en rapport avec la raison de Schopenhauer, la vie aussi de droite à gauche comme un pendule, de la souffrance à l'ennui, Platon, Spinoza. J'avais pensé à citer Rick et Morty pour la raison, mais je me suis dit que c'était osé de le faire durant le bac", a déclaré Antoine au micro d’Europe 1.

Rick Morty est un dessin animé humoristique qui parodie la trilogie des films Retour vers le futur. L'atmosphère est très détendue au lycée et Soraya, élève de terminale, veut décompresser après l’épreuve. "Du coup, on a tous calculé notre note, la note minimale qu'on pouvait avoir et il y en a qui peuvent descendre jusqu'à 0. Personnellement, je ne descendrai pas aussi bas. Je peux descendre jusqu'à 7. Mais du coup, il n'y avait pas trop de pression pour cette épreuve de philo", a raconté Soraya au micro d’Europe 1.

Le gros du bac est déjà passé. Les élèves connaissent 80 % de leurs notes. Place maintenant pour les terminales aux révisions du grand oral, la dernière épreuve du bac dont les sessions se tiennent à partir de la semaine prochaine et jusqu'à la fin du mois de juin, et qui porte sur le programme des matières de spécialité.