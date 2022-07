Bac 2022 : en nette baisse, le taux de réussite, avant les rattrapages, s'élève à 86%

Le taux de réussite du baccalauréat, avant les épreuves de rattrapages, est en baisse par rapport à l'année dernière. Quelque 86% des 709.000 candidats à l'édition 2022 ont été reçus d'emblée, sans avoir besoin de passer le rattrapage. Un taux en net recul (de 4,7 points) par rapport à celui du bac 2021, a annoncé mardi le ministère de l'Education nationale.

En début de journée, le ministre de l'Education Pap Ndiaye avait évoqué "une baisse des résultats par rapport aux années précédentes", indiquant que cela n'était "pas tout à fait surprenant" car "cette année est la première année réelle de la réforme du bac qui ne soit pas entravée par la crise sanitaire".

6,4% de candidats non admis

"Cela déjoue ceux qui disaient que le contrôle continu allait donner des résultats extraordinaires. Le nouveau bac reste un examen important", a ajouté Pap Ndiaye, lors d'un déplacement dans un lycée du Val-de-Marne. Depuis la réforme de 2019, la note du baccalauréat repose à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur des épreuves terminales.

Les sessions de rattrapage auront lieu mercredi, jeudi et vendredi pour les élèves ayant obtenu une note comprise entre 8 et 10. Selon la rue de Grenelle, 44.900 candidats ont eu moins de 8 de moyenne et ne peuvent donc pas accéder aux rattrapages, ce qui représente 6,4% des candidats (contre 4,2% en 2021). 53.300 candidats accèdent au rattrapage, soit 7,6% des candidats (contre 5,1% en 2021).

Après deux sessions consécutives perturbées par la crise sanitaire, la session 2022 du baccalauréat s'est déroulée dans les conditions quasi-normales. Seules les épreuves d'enseignements de spécialité ont été déplacées de mars à mai, pour la voie générale et technologique.