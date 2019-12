Avignon : un détenu en cavale depuis un an et demi arrêté et réincarcéré

Un détenu âgé de 25 ans, en cavale depuis juin 2018, a été arrêté et incarcéré à nouveau à Avignon, a indiqué mercredi à l'AFP le patron du service régional de police judiciaire (SRPJ) de Montpellier.

"Considéré comme plutôt dangereux"

L'homme, considéré comme "une des valeurs montantes du grand banditisme gardois" et condamné notamment pour trafic de stupéfiants, était recherché depuis le 2 juin 2018, a précisé le commissaire divisionnaire Jean-Philippe Fougereau. A cette date, il n'avait pas réintégré la prison du Pontet (Vaucluse) et "continuait depuis son business entre Avignon et Nîmes", selon le patron du SRPJ de Montpellier. "Considéré comme plutôt dangereux", il a été arrêté mardi matin à Avignon, en possession d'une arme de poing par la Brigade régionale d'intervention (BRI) au terme d'une enquête menée notamment par le groupe des fugitifs de la police judiciaire, a ajouté Jean-Philippe Fougereau.

L'homme a été déféré au parquet du tribunal de grande instance d'Avignon mardi et incarcéré à nouveau au centre pénitentiaire du Pontet.