Avallon : les habitants n’arrivent pas à croire que leur maire soit impliquée dans un trafic de drogue

Il y a une part de choc et d'incrédulité chez certains habitants d'Avallon, dans l'Yonne. 70 kg de résine de cannabis ont été retrouvées au domicile de la maire dans le cadre d'une opération "Place nette". Dans un café de la commune, c'est le principal sujet de conversation. Dans cette petite ville d'un peu moins de 7.000 habitants, la nouvelle s'est vite répandue.

983 grammes de cocaïne, de 7.000 euros et d'une vingtaine de lingots d'or saisis

Monique, elle, n'en revient pas : "Jamais, on n'aurait pensé que ça se passerait là, à Avallon. C'est incroyable qu'une maire se retrouve dans ce pétrin-là. Le bleu-blanc-rouge, il va déteindre. Je veux bien qu'elle ne soit pas au courant, mais ça semble un petit peu bizarre quand même".

Pour le moment, la maire, Jamilah Habsaoui, nie toute implication dans les faits de trafic qui lui sont reprochés, assurant qu'elle n'était pas au courant de la présence des 70 kg de cannabis dans ce pavillon où vivent son père et son frère. Deux de ses frères sont également en garde à vue. Son entourage avait mauvaise réputation, affirme cette passante : "Est-ce qu'elle est impliquée dedans ? On n'en sait pas plus. Attention, il y a aussi des frères impliqués. C'est-à-dire que les deux frères étaient connus de la justice, ce n'est pas anodin".

Les différentes perquisitions dans ce pavillon, à la mairie, mais aussi à la pharmacie où travaillait l'élue, ont également permis la saisie de 983 grammes de cocaïne, de 7.000 euros en liquide et d'une vingtaine de lingots d'or, selon le procureur d'Auxerre en charge du dossier.