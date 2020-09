Quand a-t-on inventé la valise à roulettes ?

>> Tous les jours dans Historiquement vôtre, David Castello-Lopes revient sur les origines d'un objet ou d'un concept. Ce lundi, il se penche sur la valise à roulettes, qui a facilité les déplacements de générations de voyageurs. Mais longtemps, les fabricants y ont d’abord vu un accessoire féminin, persuadés que les hommes refuseraient de pousser leur bagage plutôt que de le porter.

"Si vous êtes nés dans les années 1980, vous faites partie de la dernière génération à avoir connu le monde analogique, celui où l’on écrivait des lettres parce que c’était le seul moyen d’envoyer des choses écrites à quelqu’un, celui où l’on déployait dans la voiture des cartes routières de la taille d’un poster pour trouver son chemin, celui où l’on entendait encore cette phrase, disparue depuis quelques temps : 'il faut que je rentre chez moi parce que j’attends un coup de téléphone.' Mais il y a aussi eu une révolution plus discrète, celle de la valise.

Longtemps, la valise a été lourde, difficile à transporter et, surtout, dépourvue de roulettes. Aujourd’hui, les valises sont incroyablement plus efficaces et pratiques qu’elles ne l’étaient, presque toutes dotées d’un manche télescopique et de deux ou quatre roues. L’idée de mettre des roulettes sur un bagage ne date pas d’hier. Ainsi, de nombreuses controverses agitent le petit monde de la valise pour savoir qui a été le premier. Mais la première a avoir rencontré un certain succès commercial a été inventée par Bernard Sadow en 1970.

C’est dans l’aéroport de Porto Rico qu’il voit un employé déplacer un objet très lourd sur un chariot à roulettes et imagine alors faire la même chose avec sa valise. Mais Bernard Sadow a eu un mal de chien à vendre son invention aux grands magasins américains, parce qu’on lui disait que jamais un homme n’accepterait de faire rouler sa valise plutôt que de la porter virilement.

Un accessoire à destination d'une clientèle féminine

Et d’ailleurs, dans les premières publicités pour des valises à roulette, ce sont très majoritairement des femmes qui sont représentées. Et même dans la pub de 2004 pour la Samsonite Sahora Spinner, qui est considérée par beaucoup comme la première valise moderne grâce à ses quatre roulettes, c’est encore une femme que l’on voit traverser le monde avec un air d’urgence professionnelle, semblant presque s’exclamer : 'poussez-vous s’il vous plaît, je suis belle, je n'ai pas le temps'.

L’invention de Sadow a donc fini par connaître un grand succès, largement favorisé par le fait qu’à partir dans années 1970, l’avion remplace progressivement le train comme moyen de transport moderne. Les aéroports deviennent plus vastes et il faut donc trimbaler sa valise sur des distances de plus en plus grandes. À cette époque, on traîne encore sa valise dans le sens de la longueur, avec une sorte de laisse molle.

La valise à roulettes moderne, avec une poignée télescopique et deux roues, date de 1987. Elle a été inventée par un pilote de ligne, Robert Plath, qui a d’abord vendu son invention à ses collègues pilotes, stewards et hôtesses de l’air. Et à force de les voir passer et repasser dans les couloirs des aéroports avec leur nouvelle valise, les voyageurs ont fini, eux-aussi, par se laisser convaincre."