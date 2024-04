Autoroute A13 : la fermeture d'une portion prolongée à cause de mouvements de terrain

La fermeture depuis le 18 avril de la portion d'autoroute A13 située entre le boulevard périphérique parisien et l'A86 a été prolongée en raison de "faibles mouvements de terrain", a annoncé la préfecture des Hauts-de Seine sans préciser la date de la réouverture.

Alors que les autorités avaient promis d'annoncer vendredi la date de la réouverture "à partir du 1er mai", le préfet des Hautes-de-Seine a fait état d'une "prolongation de la fermeture de l'autoroute A13 sur le segment entre Vaucresson et Paris dans les deux sens de circulation", dans un communiqué vendredi soir.

Un nouveau calendrier de réouverture bientôt annoncé

Sur cette portion très empruntée à l'ouest de Paris et fermée suite à une fissure transversale sur le secteur de Saint-Cloud, "de très faibles mouvements de terrain ont été observés", souligne la préfecture. "Il apparait donc nécessaire de poursuivre les investigations engagées et de réaliser des analyses complémentaires", selon la même source. "Une réunion des experts aura lieu lundi 29 avril pour faire un point complet de la situation et préciser le calendrier de réouverture", selon la préfecture.

L'autoroute A13 relie Paris à Caen en Normandie en passant par le sud de Rouen. Elle est particulièrement empruntée par les Parisiens souhaitant se rendre sur la côte normande.