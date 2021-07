Au zoo de Beauval, naissance imminente des jumeaux du panda Huan Huan

La petite famille des pandas du zoo de Beauval devrait s'agrandir ce week-end. Huan Huan, la femelle prêtée par la Chine devrait mettre bas d'ici samedi soir... Et ce sont des jumeaux ! Responsable du secteur pandas du zoo, Delphine Pouvreau veille aux côtés de la maman en attendant l'heureux événement.

Des bébés très fragiles

"On est tous à 100% autour de la maman, elle dort beaucoup", explique Delphine Pouvreau, qui vient d'être rejointe par des collègues chinoises, arrivées pour aider. "La naissance de pandas, c'est assez particulier", poursuit-elle. Huan Huan en porte deux, ce qui est assez courant, "mais dans la nature, elle va en prendre un et délaisser l'autre", développe la responsable du secteur pandas de Beauval, qui insiste sur l'objectif de sauver le deuxième petit. "Le premier va naître, il va faire sa première tétée, on va ensuite le récupérer pour le peser et le mettre éventuellement en couveuse, parce qu'ensuite, il y a le deuxième qui va arriver".

Au moment où le deuxième bébé va naître, Huan Huan aura déjà le premier contre elle. Or, les équipes veulent suivre de près la mise-bas. "C'est assez compliqué parce qu'ils sont tout petits, quand ça nait ca fait quelques centimètres, les yeux fermés, c'est vraiment très, très fragile", achève Delphine Pouvreau. "Ça devrait bien se passer, mais on reste vigilant."

Repos pour #HuanHuan avant l’arrivée de ses petits, tout bientôt ! Elle passe son temps à dormir au calme dans sa loge. Quant à #YuanZi et #YuanMeng, ils restent visibles dans leurs espaces intérieurs et extérieurs. #BébésPandaBeauvalpic.twitter.com/TRykgTou4j — ZooParc de Beauval (@zoobeauval) July 30, 2021

Pour connaitre leurs noms, il faudra encore attendre un petit mois après la naissance, le temps de s'assurer que les jumeaux sont en bonne santé. C'est ensuite la Chine, propriétaire des pandas qui choisira le nom. Les pandas resteront ensuite quatre ans en France, avant de repartir en Chine.