Disparition de la vignette d'assurance sur les voitures : ce que ça va changer pour vous

Après 40 ans d'existence, il est temps de faire ses adieux au petit papier vert qui trônait fièrement sur le pare-brise des voitures. À partir du 1ᵉʳ avril, la vignette verte, et l'attestation qui l'accompagne, disparaîtront. Pas d'inquiétude, lors d'un contrôle par les forces de l'ordre, ce seront les gendarmes ou les policiers qui interrogeront le Fichier des véhicules assurés (FVA) pour savoir si le véhicule est bien assuré.

99,3 % des véhicules sont assurés en France

La plateforme créée en 2016 par France assureurs est alimentée par les compagnies d'assurances. Afin de savoir si le véhicule est bien assuré, il est possible dès maintenant de le vérifier sur la base de données de la plateforme. Il faut se rendre sur www.fva-assurance.fr et inscrire le numéro d’immatriculation et le numéro de certificat d’immatriculation. Pour les personnes n'ayant pas accès à Internet, pas d'inquiétude, il est possible de le savoir par téléphone au 01.83.64.32.22.

En France en janvier 2024, près de 99,3 % des véhicules sont assurés selon les informations de France assureurs et l’Association de gestion des informations sur le risque en assurance (Agira) auprès du Parisien. Le but de la suppression de cette carte verte est de lutter contre la non-assurance. Le Fonds de Garantie des Victimes estime lui que plus de 800.000 automobiles (hors deux roues) circuleraient sans assurance en France.