Assurance auto : circuler en toute sérénité

Cet article est sponsorisé par Allianz, Europe 1 n'a pas participé à sa rédaction

Chaque profil de conducteur a ses spécificités. Les différentes options des contrats d’assurance auto permettent de trouver l’assurance correspondant aux usages de chacun. Conducteur expérimenté ? Véhicule professionnel électrique ou voiture de collection ? Pour bénéficier du tarif le plus juste et de la protection la plus adaptée, Allianz accompagne les conducteurs dans leurs démarches, puis dans leur conduite au quotidien.

L’assurance auto : une obligation

Tous les automobilistes doivent souscrire à une assurance auto. C’est pour eux la garantie d’être couverts pour leur responsabilité civile. Cette assurance concerne les dommages matériels et corporels causés par le véhicule lors d’un accident, auprès d’un piéton, des passagers de la voiture ou d’un autre conducteur. Pour pousser la protection, la garantie du conducteur permettra de couvrir les dommages physiques subis par le conducteur ou les dégâts matériels endommageant la voiture en cas de responsabilité de l’accident.

Une assurance auto peut contenir d’autres garanties pour les soucis du quotidien. Par exemple, un bris de glace pourra être pris en charge avec une réparation sans avance de frais.

Comment et pourquoi assurer son véhicule ?

Les contrats seront différents selon les voitures ou les usages, c’est pourquoi l’assurance auto Allianz se décline : voiture neuve, véhicule d’occasion, voiture de collection, véhicule électrique… Si la voiture est un outil de travail, c’est l’assurance auto professionnel qui sera la mieux adaptée. Pour une citadine à usage quotidien, pour un 4X4 multi-options ou pour une voiture de collection qui sort rarement du garage, les modalités varient.

Pour les véhicules électriques et hybrides, Allianz travaille avec des partenaires réparateurs. La formule assurance tous risques est particulièrement couvrante, et permettra notamment de protéger les équipements : batterie rechargeable, câble de recharge…

A chaque profil son assurance auto

Chaque conducteur est unique, chaque assurance auto doit l’être aussi.

Les petits rouleurs trouveront leur bonheur avec l’assurance auto au kilomètre : avec un tarif adapté à leurs habitudes de conduite, moins ils roulent, moins ils payent ! D’autres pourront privilégier une assurance auto conducteur éco-responsable, et l’assurance auto malussé / résilié permettra à ceux qui doivent continuer à assurer leur voiture malgré un malus ou un sinistre de reprendre le volant plus sereinement.

En cas de panne, Allianz propose de bénéficier d’un véhicule de remplacement jusqu’à trente jours. Avec l’option assistance 0 kilomètres, Allianz organise le remorquage ou le dépannage, et ce jusqu’à 25 kilomètres du domicile de l’assuré.

Les garanties Allianz

Allianz rend les démarches simples et rapides, avec un devis qui se fait directement en ligne. Allianz s’engage à intervenir rapidement, partout en France, en fonction des besoins spécifiques de chaque conducteur.

Allianz assure aussi une mission d’accompagnement. Les jeunes conducteurs pourront ainsi trouver des conseils pour payer moins cher leur assurance auto, et en cas de résiliation, Allianz fournit des modèles de lettres de résiliation.

En 2022, l’assurance auto Allianz a été récompensée une nouvelle fois par le Label d’Excellence décerné par l’organisme indépendant Les Dossiers de l’Epargne.