Assassinat de Samuel Paty : à Conflans-Sainte-Honorine, "le cœur serré" un an après

REPORTAGE

Au collège de Conflans-Sainte-Honorine, l'hommage était autant attendu que redouté dans ces murs où presque tous les élèves et les professeurs ont croisé Samuel Paty, assassiné par un terroriste islamiste il y a un an. Des textes, des poésies ou de la musique y ont résonné. Les enfants sont sortis les yeux rougis, certains se sont effondrées, d'autres se sont rués sur leurs parents. Tous étaient encore touchés par le drame survenu il y a un an dans la commune des Yvelines.

"Il est toujours dans notre cœur"

Inès et Lina ont eu la larme proche, mais étaient soulagées d'avoir partagé leur émotion. "Il y a eu un jeune homme qui a fait comme un petit rap où il disait au professeur qu'il nous manquait. Il a dit des choses très, très touchantes et beaucoup de personnes ont pleuré", raconte Inès. "J'ai le cœur serré. C'est cruel, ce qui s'est passé, il n'y a pas de mots… C'était important de venir parce que ça montre qu'on est toujours unis et qu'il est toujours dans notre cœur. Même s'il y a eu ce problème, on peut passer cette épreuve", espère Lina.

Des centaines de petits mots ont été collés sur une fresque, avec un mausolée de papier pour un enseignant drôle et passionné, comme en ont témoigné à nouveau ses collègues. Et pour les soutenir, une dizaine de parents d'élèves se sont recueillis en petit comité. "Ça représente une unité", définit Corinne Grootaert​, délégué départemental de la FCPE. "C'est juste pour avoir quelque chose d'intime tous ensemble, parce que c'est ensemble que nous avons vécu ce drame et que c'est ensemble que nous voulons nous reconstruire."

Un livre d'or ouvert jusqu'à samedi

Devant l'établissement de Conflans-Sainte-Honorine, vendredi, ce fut le même défilé qu'il y a un an. Des silhouettes courbées qui viennent déposer des fleurs devant l'établissement, un parterre coloré qui s'étend peu à peu au même endroit qu'il y a un an. Un livre d'or a également été ouvert jusqu'à samedi, pour rendre un nouvel hommage à Samuel Paty.