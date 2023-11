Arras : des établissements scolaires évacués après des alertes à la bombe

Plusieurs établissements scolaires d'Arras ont été visés lundi par des "alertes à la bombe" et certains ont été évacués, a-t-on appris auprès de la préfecture et du rectorat, un mois après l'attaque contre un lycée de la ville qui a coûté la vie à un professeur.

"Ces alertes font suite à la réception d'un email", a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais. "Par mesure de précaution, les élèves ont été évacués et une levée de doute est en cours", ajoute-t-elle. Les écoles Oscar Cléret à Arras et Charles Perrault à Dainville, une commune voisine, et les collèges Bodel et Saint-Vincent à Arras sont concernés par les évacuations.

Multiplication des alertes à la bombe

Le groupe scolaire Carnot-Gambetta d'Arras, théâtre de l'attentat qui a coûté la vie à Dominique Bernard il y a un mois, a également reçu un message mais n'a pas été évacué, selon le rectorat.

Depuis l'attentat d'Arras le 13 octobre, la France fait face à une vague d'alerte à la bombe. À plusieurs reprises, le château de Versailles ou encore les aéroports de Toulouse, Nantes ou Lille, ont été évacués suite à de fausses alertes à l'explosif.