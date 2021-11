Arnaque au Compte personnel de formation : le gouvernement décide de sévir

Depuis des mois, comme des millions de Français salariés, vous avez peut-être déjà vécu ce calvaire. Un organisme de formation qui vous appelle sur votre portable pour vous inciter (avec insistance) à utiliser l'argent qui se trouve sur votre Compte personnel de formation (CPF). Face à ce harcèlement téléphonique, et aux nombreux cas d'escroqueries qui en découlent, le gouvernement a décidé d'y mettre fin.

Quelles actions pour y remédier ?

Pour cela, l'exécutif a décidé de déposer un amendement au projet de loi de finances pour tout simplement interdire le démarchage téléphonique concernant le CPF. Une promesse faite par le ministère du Travail, qui va s'inspirer de la loi mise en place pour lutter contre les arnaques dans le cadre de la rénovation énergétique. Pour se faire entendre, le gouvernement a décidé de taper fort. Les démarcheurs recevront une sanction pour le moins dissuasive : 4.500 euros d'amende et une peine allant jusqu'à un an d'emprisonnement.

Outre l'illégalité de ces exactions, le phénomène ternit grandement l'image du CPF. Il y a le harcèlement mené par des plateformes de démarchage à l'étranger, sous-traitantes des centres de formation. Mais aussi les pratiques commerciales, jugées très agressives. Objectif de ces acteurs peu scrupuleux : récupérer une partie du butin des 38 millions de bénéficiaires du Compte Personnel de Formation ... qui représente une manne d'environ 53 milliards d'euros.

Comment éviter ces arnaques ?

Le plus simple est de ne jamais donner suite à un appel en lien avec le Compte Personnel de Formation où on vous demande des informations trop personnelles. Mais surtout, ne jamais ouvrir les liens qui vous sont envoyés par SMS ou mail. Car la règle de base est assez simple : ce n'est pas le CPF qui doit venir vers vous, c'est vous qui devez faire les démarches pour obtenir ce que de droit. Ensuite, il ne faut pas hésiter à signaler les comportements abusifs. Vous pouvez le faire directement sur votre application ou le site du Compte Personnel de Formation. Seul petit souci, les sanctions seront mises en place à partir du 1er janvier prochain. En attendant, assurez-vous que le centre de formation qui vous intéresse est bien certifié Qualiopi. Ce sera obligatoire et gage de confiance pour les plus inquiets.